Brâncuși și forța vântului (4)

Intervenția cea mai radicală de recondiționare a coloanei a fost cea din perioada 1996-2004, o restaurare controversată, care prevedea, inițial, înlocuirea a trei elemente din structura coloanei: fundația din beton cu una nouă, stâlpul din oțel cu unul din oțel inoxidabil, iar metalizarea din alamă cu una din bronz-aluminiu. Aceste soluții au fost în final respinse, păstrându-se astfel caracterul de originalitate a monumentului.

Forma atipică a coloanei este și în prezent o provocare pentru specialiștii în ingineria civilă, ingineria materialelor, ingineria seismică sau în dinamica fluidelor. Astfel, de exemplu, s-au făcut încercări, în 2005, asupra stabilității coloanei în tunelul aerodinamic al Universității Naționale Yokohama. Lucrări științifice despre coloană au fost publicate în reviste de specialitate precum Journal of Engineering Mechanics, Journal of the International Association for Shell and Spatial Structures sau Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics.

Nu forța vântului a fost, însă, principalul pericol la adresa integrității coloanei, ci tocmai reacția gorjenilor lui Brâncuși, pe baza principiului căruia …răul vine de lângă tine, nu de departe. De fapt, nu a fost vorba de o reacție în masă împotriva lucrărilor lui Brâncuși, ci de una a autorităților locale din Târgu-Jiu, de după 1946.

Dr. Sorin Lory Buliga, geolog cu un doctorat în Brâncuși, publică o serie de documente de arhivă legate de acest aspect. Astfel, aflăm că, în 1949, într-o adresă a Secției de Artă și Cultură a Comitetului Provizoriu Gorj către Serviciul Arte Plastice din cadrul Ministerului Artelor și Informațiilor se spune că …s-a hotărât să se desființeze monumentul construit de Gh. Tătărescu (așa se știa în acea perioadă) din romburi subt formă de stâlp cu înălțimea de 29m, din material de fontă. Ministerul răspunde că problema urmează să fie analizată de Comisiunea Superioară a Monumentelor Publice și că, până la emiterea unei rezoluții în acest sens, …monumentul rămâne în starea în care se află.

În 1951, o altă autoritate locală, Secția de Gospodărie Comunală şi Industrie Locală a Sfatului Popular de Subordonare Regională a orașului Târgu-Jiu, trimitea Ministerului Afacerilor Interne, Departamentul Gospodăriei Comunale și Industriei Locale, o adresă în care se spunea că orașul a moștenit din vechiul regim diverse monumente, …așa cum de exemplu se află și o coloană metalică introdusă în fundament de beton și situată în partea de Est a orașului în noul parc creat în cursul anului 1937. Ținând seama că această coloană prin materialele rezultate din demontarea ei ar putea folosi la alte lucrări edilitare de primă necesitate a orașului Tg. Jiu, vă rugăm a ne da cuvenita aprobare pentru dărâmarea ei, materialele fieroase rezultate putând fi predate D.C.A. din localitate. Solicitarea are un traseu complicat, până ce ajunge la Academia Română, care spune că s-a ajuns la concluzia că …această lucrare, putând fi considerată ca o operă decorativă, inspirată din formele artei populare din regiune, poate fi menținută ca atare. Iată că Academia Română a salvat monumentul, știre care nu a produs nici pe departe aceeași emoție precum informația conform căreia Academia ar fi respins în 1951 oferta lui Brâncuși de a dona statului român o parte din operele sale. Nu există însă niciun document care să ateste acest lucru, Brâncuși neavând această intenție, cu atât mai mult cu cât știa orientarea spre proletcultism a guvernului de la București. Este dovedit însă faptul că academicianul Ion Jalea a prezentat în Academie personalitatea și opera lui Brâncuși, pentru ca acesta să fie apreciat la adevărata sa dimensiune universală, inițiativă care nu a fost însă receptată pozitiv de unele nume sonore ale celui mai important for de consacrare al țării.

Bineînțeles că rămâne o enigmă declarația lui Tănăsie Lolescu, cel care afirma că a încercat să dărâme coloana trăgând de ea cu tractorul. El ar fi dorit să folosească un tractor rusesc Kirov, dar șeful Sovrom Petrol l-a refuzat, personajul nostru mulțumindu-se să se războiască cu coloana cu ajutorul unui tractor românesc. Oricum ai da-o, trebuie să fii foarte pornit împotriva artei moderne încât să tragi cu un tractor de coloana lui Brâncuși, care, chiar și la o minimală evaluare vizuală, era extrem de grea, așa că manevra în sine avea o mare conotație suicidară, motiv pentru care toată povestea este cam neverosimilă.

Bineînțeles că un astfel de monument de artă modernă a fost receptat în diverse moduri încă de la inaugurare, în 1938. Reacțiile au fost pe măsura nivelului de cultură și educație de la acea vreme. Multă lume a fost contrariată atunci de faptul că în vârful coloanei nu a fost amplasat un dorobanț, sau statuia lui Tudor Vladimirescu, sau măcar un vultur, …ceva acolo!

Artistul dorea însă ca pe coloană …să se sprijine doar cerul!

Prof. univ. dr. ing. Neculai Eugen Seghedin este cadru didactic și prorector la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași

