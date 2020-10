Breviarul economic al județului Iași, actualizat de Camera de Comerț

„Anul 2019 a fost un an bun, pe ansamblul economiei locale. Economia a și-a menținut trendul ascendent, consemnând un plus de peste 6,5% în ce privește numărul firmelor active, de 3% în ce privește numărul angajaților din firmele ieșene, respectiv de 12,5% în ce privește cifra de afaceri cumulată, exprimată în euro la cursul mediu anual. Desigur, ca în fiecare an, ritmul de creștere nu este același pentru toate domeniile. Anul acesta, 2020, însă, rămâne de văzut cât de mare se va reflecta impactul în cifrele anuale. La fel ca după criza economică precedentă, vom putea surprinde în grafic și după pandemie gradul și ritmul de recuperare al economiei ieșene. Desigur, avem multe semnale, din diverse sectoare, cu privire la dificultățile cu care s-au confruntat antreprenorii, dar din punct de vedere statistic, pe cifre, vom vedea acest lucru centralizat după încheierea exercițiului financiar curent. De asemenea, din informațiile de context, se reconfirmă statutul de pol de dezvoltare și motor al creșterii economice la nivel regional, pe care îl deține Iașul. Este un motiv în plus pentru factorii decizionali centrali să deblocheze accesul la dezvoltarea regiunii Moldovei prin prioritizarea și finanțarea cursivă și integrală a întregului proiect al Autostrăzii A8, Ungheni - Iași - Târgu Mureș, întrucât este proiectul de infrastructură care răspunde cel mai bine nevoilor unei dezvoltări echilibrate a întregii regiuni a Moldovei.” a declarat Paul Butnariu, președintele Camerei de Comerț și Industrie Iași.

Domeniile de activitate în care au fost grupate firmele din punct de vedere statistic sunt: Industrie, IT&C, Agricultură, Construcții, Comerț, Servicii, Turism și restaurante. Statistica include societățile comerciale înmatriculate (cu sediul social) pe raza județului Iași, care au depus bilanț până în luna august.

Din statistici, se observă o creștere a numărului de companii active de la 16.177 în anul precedent, la 17.232, o creștere a cifrei de afaceri de la 5,8 la 6,5 miliarde euro, precum și o creștere a numărului mediu de salariați de la 106.507 la 109.570 persoane.

„În fiecare an ne-am propus să prezentăm, într-o modalitate ușor de parcurs, ilustrată grafic, pe principalele domenii de activitate, parcursul societăților comerciale pe baza datelor raportate în bilanțurile anuale ale societăților comerciale din Iași. Dacă până acum ne-am raportat la anul 2008 ca fiind anul premergător crizei economice, moment începând cu care am putut vedea în ce măsură au evoluat firmele ieșene, este foarte posibil ca anul 2020 să fie un nou an de referință comparativă. Dar acest aspect îl vom putea surprinde în primăvară, după depunerea bilanțurilor pe 2020.” a completat Sorin Gheorghiu, director în cadrul Camerei de Comerț și Industrie Iași.

