Da, este vorba de acel Brian May, de la formaţia Queen, cel care a compus „We Will Rock You”, „Save Me”, „Who Wants to Live Forever”, „Too Much Love Will Kill You”, „The Show Must Go On” ş.a. May este, poate, dintre artiştii celebri ai lumii, cel care are şi o briliantă carieră ştiinţifică.

Oricum, toţi membrii formaţiei Queen au avut studii superioare, unele la universităţi de mare prestigiu. Freddy Mercury a studiat la Isleworth Polytechnic (în prezent West Thames College) în Vestul Londrei, obţinând în final o diplomă în artă şi design grafic la Ealing Technical College & School of Art (unde a studiat şi Ronnie Wood de la Rolling Stones). John Deacon, chitară bas, a urmat Chelsea College (în prezent inclus în King's College London, una din primele 10 universităţi din Marea Britanie), unde a obţinut o diplomă în electronică. Roger Taylor, baterie, a studiat biologia la East London Polytechnic. Constatăm că unii dintre aceşti artişti au studiat în politehnici, nu ar fi prima oară când se întâmplă astfel de ciudăţenii, cum ar fi cazul fraţilor Johann şi Joseph Strauss care „…au fost studenţi ai Universităţii Tehnice din Viena, înfiinţată în 1814 sub numele de Institutul Politehnic Imperial şi Regal - adică c(h)esaro-crăiesc - cum spuneau ardelenii), înainte de a se dedica în întregime muzicii”, aşa cum aflăm din minunata carte a academicianului Mihail Voicu „Conexiuni” (ed. Politehnium, Iaşi, 2004).

Mai sunt artişti cu care se mândresc mari universităţi tehnice. Massachusetts Institute of Technology (MIT), care, după World University Rankings este prima universitate din lume, îi trece printre absolvenţii săi faimoşi, pe primele locuri, pe... actorii Dolph Lundgren şi James Woods. Apoi urmează Shiva Ayyadurai, inventatorul e-mailului, apoi fizicianul Richard Feynman, apoi cosmonautul Buzz Aldrin, apoi... Partea interesantă este că nici Lundgren şi nici Woods nu au absolvit niciodată MIT. Woods a abandonat ştiinţele politice în ultimul semestru de studii, iar Lundgren a abandonat studiile de inginerie chimică la scurt timp după ce venise la MIT cu o bursă Fulbright. După ce roluri de bătăuş a jucat toată viaţa sa, este greu de crezut că Lundgren are studii foarte serioase de chimie pe trei continente, la Sweden's Royal Institute of Technology Stockholm, la Washington State University, la Clemson University South Carolina şi la University of Sydney. Venea la Boston cu o aură de tânăr star al ştiinţei, dar a preferat o carieră în actorie, alături de modelul jamaican Grace Jones (e de înţeles!).

Brian May a urmat una dintre cele mai renumite universităţi din lume, faimoasa Imperial College din Londra. Aici a făcut studii de matematică şi fizică, obţinând diploma de fizician în 1968. Declină invitaţia de a lucra la radiotelescopul Jodrell Bank Observatory al Universităţii din Manchester, preferând să rămână la Londra, unde cânta în formaţia Smile (doi ani mai târziu, va fonda grupul Queen). În 1970 începe lucrul la o teză de doctorat în astrofizică, abordând o temă despre viteza de deplasare şi modul de reflectare a luminii de către praful cosmic. În 1974 abandonează studiile doctorale, formaţia Queen având deja o notorietate internaţională (în acest an apare albumul Sheer Heart Attack, pentru ca un an mai târziu să apară A Night at the Opera). În 2006 se reînscrie la doctorat şi finalizează teza în 2007, cu un an mai devreme decât anticipase. Una dintre explicaţii este aceea că în tot acest timp cercetările pe tema sa de doctorat au fost minime, ceea ce i-a permis să actualizeze rapid ceea ce lucrase anterior. Astfel, teza a fost acceptată în 2007, după 37 de ani de la începerea acesteia. Îndrumători au fost Jim Ring, Ken Reay şi Michael Rowan-Robinson. În 2008 May îşi susţine teza unde altundeva decât în apropiere de Imperial College, la Royal Albert Hall, sala în care s-au petrecut unele dintre cele mai memorabile concerte rock din istorie.

Împreună cu Sir Patrick Moore (cel cu legea care îi poartă numele) şi Chris Lintott, scrie cartea Bang! - Istoria completă a universului, lucrare tradusă şi la noi. Între 2008 şi 2013 Brian May este cancelar - cu atribuţii de rector - la Liverpool John Moores University (fosta Politehnică din Liverpool), în structura căreia a fost Liverpool College of Art, acolo unde a învăţat şi John Lennon, fără a-şi finaliza studiile însă.

May s-a implicat în studiul asteroizilor, fiind membru al „Fundaţiei Asteroid”, fundaţie care se ocupă de promovarea cunoaşterii în domeniul asteroizilor cu potenţial de impact cu Terra, organizând ca principal eveniment anual „Ziua Asteroidului” (unul din membrii primului Consiliu de Administraţie al fundaţiei a fost Dumitru Prunariu, al 103-lea cosmonaut al lumii).

Brian May este, fără îndoială, un personaj fascinant. El ne-a arătat, în vremurile noastre, cum cele două culturi, cultura umanistă şi cultura tehnică, pot fi regăsite, într-un singur om, la astfel de niveluri de performanţă. Nici nu mai ştii, în cazul lui, ce este profesie şi ce este hobby! Au fost ambele, alternativ, în anumite etape ale vieţii!

Din 2008, la sugestia lui Sir Patrick Moore asteroidul 52665 poartă numele Brianmay. În sistemul solar asteroizii formează o centură. Cât de departe este această centură şi cum putem ajunge la ea? Nu avem nevoie decât de o foaie de hârtie! Dacă împăturim această foaie de 50 de ori, se obţine un pachet înalt de 112.589.901 Km! Adică se depăşeşte orbita lui Marte (în anumite perioade, chestii de traiectorii eliptice etc.) şi se ajunge la centura de asteroizi! Simplu, nu?

Prof. univ. dr. ing. Neculai Eugen Seghedin este cadru didactic şi prorector responsabil cu activitatea didactică la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi