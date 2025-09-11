Bucium, blocat în trafic la început de an școlar: 45 de minute pentru 5 kilometri

Traficul pe ruta Vișan – Iași devine tot mai sufocant, iar perspectivele nu sunt încurajatoare. Odată cu debutul anului școlar 2025–2026, zona Bucium din Iași se confruntă cu un trafic tot mai aglomerat. Adrian Covăsnianu, fost secretar de stat la Ministerul Transporturilor și un cunoscut observator al problemelor de mobilitate urbană din Iași, a semnalat recent, într-o postare pe rețelele sociale, că timpul necesar pentru a parcurge doar 5 kilometri între Vișan și Iași a ajuns la peste 45 de minute.

„Monitorizez traficul pe relația Vișan – Iași din octombrie 2024 și valorile de trafic de săptămâna aceasta sunt neașteptat de… mari”, a scris Covăsnianu. „Peste 45 minute pentru o distanță de 5 km. Un fel de mers nordic, maxim jogging lejer.”

Situația este și mai alarmantă având în vedere că încă nu a început sezonul universitar, iar Sărbătorile Iașului bat la ușă — evenimente care, în mod tradițional, paralizează circulația în oraș. Cu studenții care urmează să revină în număr mare în oraș, traficul se va agrava inevitabil.

Covăsnianu atrage atenția și asupra unei posibile soluții punctuale discutate la nivel local: instalarea unui semafor la intersecția străzilor Vișan și Fermei, unde se formează frecvent ambuteiaje.

„Strada Vișan a fost ‘parcursă’ în 30 de minute”, mai notează el. „Pe estimările mele m-aș fi așteptat la asemenea valori (mari) ale traficului din octombrie și nu din septembrie 2025.”

Pentru cei interesați de o radiografie completă a acestei probleme, Covăsnianu recomandă articolul Imobilitate urbană | Școală pe „patru roți”? Cum „blochează” anul școlar traficul și mobilitatea persoanelor în sudul Iașului.

