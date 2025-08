Bucurie, pace și papară – Însemnări mai mult sau mai puțin (ne)însemnate

Hm, sună fain, dar cum să traduci un poem experimental în care autorul se joacă cu ideea de stânga și dreapta înlocuind/ inversând cele două litere inițiale ale cuvintelor rechts (dreapta) și links (stânga)? Îndeobște, nu ai cum, iar singura soluție e să recreezi textul în limba țintă. Ceea ce a făcut Gabriel H. Decuble:

ruminiş// unii zic/ că-i oltodox/ tot ce nu-i catoric./ ce pălele farsă

(din volumul bilingv “Ernst Jandl. Cele mai frumoase 100 de poeme”, apărut în 2012 la Humanitas)

„Pacifiștii” lui Putin

Oamenii lui Putin lucrează, nu glumă. Peste tot pe unde Rusia putinistă are niscaiva interese. De pildă în Germania. Niște social-democrați mai de stânga (decât linia generală a SPD, partener CDU în coaliția cancelarului Merz), vreo 100, au publicat la începutul lui iunie un manifest pacifist. Unul dintre ei, Ralf Stegner, a fost citat cu frumoasa și candida frază cum că Lieber 100 Stunden vergeblich verhandeln, als einen Schuss abgeben!

Cum ar veni: “E mai bine să negociezi degeaba 100 de ore, decât să tragi un foc de armă!”

“Dragoste…” nemuritoare

Ha! La un meci WTA de la Hertogenbosch (iunie, Sakkari – Mertens), într-o pauză a răsunat din boxe … Dragostea din tei!

Și mi-am amintit cum, cu mulți ani urmă, la o știre de prin Thailanda, cu imagini dintr-un supermarket, ce mi-au auzit urechile răsunând din boxe? Aceeași melodie!

O vorbă germană

Knapp vorbei ist auch daneben.

Und pic alături e tot pe lângă.

Decât aurist…

George Simion, aflu, a postat următoarele pe FB: “Noul președinte USR, Dominic Fritz, nu este cetățean român! Bine, nici Nicușor Dan nu a fost ales de români. Fără străini în funcții publice!”

Da, dom’le, așa se face politică de unire a românilor: declari că peste 6 milioane de români nu sunt români (români îs doar cei care te-au votat pe tine, ai!?), sugerând că au fost manipulați de alde Macron sau mai știu eu cine, mă rog, de tot Occidentul cel putred și anti-înțelepciune rusească și gata AUR-ul suveran.

Dar lasă că am mai văzut eu pe unul care i-a făcut pe toți votanții lui Nicușor Dan ”autiști”! Mă rog, avea el o interpretare foarte largă a sensului de “autist”…

În ce mă privește, concluzia este simplă:

Decât aurist, mai bine “autist”!

Ca cireașă pe tortul de AUR, poftim un cuvânt nou (pentru mine cel puțin) descoperit recent întrun comentariu semnat de Geo John: aurodac! Asocierea implicată nu are cum să nu fie voită…

Una-i una, alta-i alta…

… chiar dacă nu pare.

Poftim: avem în engleză overthinking și în germană aceeași construcție, adică überdenken.

Atâta doar că sensurile nu sunt aceleași: to overthink something înseamnă a gândi, a chibzui prea mult într-o chestiune, pe când etwas überdenken înseamnă a (mai) reflecta, a (mai) analiza o chestiune!

Comentacul cel plin de ură

Știm de acum că odată cu accesul al cvasi-tuturor la internet respectiv la rețelele sociale, toți derbedeii țin să-și manifeste bădărănia public! Când vezi ce pot debita unii online (și anume chestii pe care nu le-ar rosti în viața reală), te îngrozești!

Am dat pe Ziare.com peste articolul “Lumânări şi un sicriu pentru întreaga ta familie”/ Mesaje oribile primite de jucătoarea de tenis). Jucătoarea de tenis este britanica Katie Boulter (28 de ani), care ar fi povestit într-un interviu acordat BBC cum s-a trezit cu mesaje de genul: „Sper să faci cancer”, „Lumânări şi un sicriu pentru întreaga ta familie” şi „Du-te în iad, am pierdut banii pe care mi i-a trimis mama”.

Ei bine, mi-e mi-a atras atenția taman ultimul mesaj, el devoalând cam de unde vine, în cazul sportivilor, ura: de la pariuri!

Pariază unii pe victoria cutăruia ori cutăreia, iar dacă el sau ea pierde, se răcoresc trimițând mesaje “de bine” precum cele de mai sus.

În ce-l privește pe tipul cu banii pierduți, individul mai e și prost pe deasupra: deducem că ori nu lucrează (și deci nu are banii săi), ori, na, poate studiază, dar oricum trebuie să fii bătut în cap să dai vina (că ai pierdut toți banii primiți de la… mama) pe sportiva pe care ai pariat!

Ce chestie

Încă o bucată de lingvistică comparată:

în limba română, avem expresia cum că cineva e uns cu toate alifiile. Știți cum se “traduce” expresia în germană? Mit allen Wassern gewaschen! Spălat cu toate apele, deci.

Hm, cred că șmecherul român e mai tare decât cel neamț. Mai alunecos, ce să mai. Alifie, alifie!

Două variante ale unui catren

Trecutu-i fost prezent./ Prezentu-i fost viitor./ Viitoru-i fost trecut./ Ce n-a fost încă fost, va fi.

(ca)trenul timpului// tot trecutu-i fost prezent/ tot prezentu-i fost viitor/ tot viitoru-i fost trecut/ tot ce n-a fost încă fost, va fi.

Friede, Freude, Eierkuchen

Bucurie, pace și papară, adică. Un fel de pupat toți piața Endependenți…

Tărâmul viselor

Tărâmul viselor nu-i neapărat un tărâm de vis.

Așa o fi?

Mean pretty women are never stupid.

Femeile frumoase și rele nu sunt niciodată proaste. (Head over Heels, 2024)

Alte cugetații

Dacă toți îs proști, asta nu înseamnă automat că tu ești deștept. Și:

Doar cei deștepți își dau seama numaidecât când tocmai spus-au o prostie.

O țară plină

Plină de Casandre.

Chipul și milionul

Mă duc eu să-mi fac o copie după chip-ul electronic pentru intrarea în bloc. Tipul se uită la știri pe un laptop. Se scoală, preia comanda și îmi comunică ce tocmai a aflat de la Digi24: că ar costa 1 milion de euro minutul de summit NATO la Haga! Evident, omul era oripilat.

Michael Astner este poet, traducător și publicist

