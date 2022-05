Budăi: Persoanele cu dizabilităţi nu vor mai fi purtate pe drumuri la comisii; dosarele de reevaluare se vor depune online

Ministrul a precizat că dosarele vor putea fi transmise prin intermediul unei platforme digitale care va fi dată în funcţiune la începutul anului viitor.

Într-o conferinţă de presă, Budăi a explicat că va fi creată o platformă online, care va fi interconectată inclusiv cu organizaţiile neguvernamentale ce se ocupă de persoanele cu dizabilităţi, cu Ministerul Muncii, cu Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi, Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, Casa Naţională de Pensii şi Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă.

“Toate persoanele cu dizabilităţi din România vor avea o platformă online unde vor depune documentele. Nu vor mai fi obligate să se prezinte la comisii pentru a depune dosarele. Evaluarea se va face online. Vor fi invitaţi la comisie doar atunci când din documente nu este clar ceea ce e cu ei. (...) Din ianuarie va fi. Noi deja am preluat o parte din livrabilele de informatică, până la începutul lui decembrie suntem în probe, în decembrie trebuie să ne livreze finalul şi practic din ianuarie vrem să intrăm pe această platformă şi să închidem această chestiune privind purtarea unor oameni necăjiţi pe la comisii pentru că aşa trebuia”, a afirmat ministrul Muncii.

Pentru aceasta, susţine ministrul Budăi, vor fi accesate fonduri prin PNRR.

Ministrul Muncii a precizat că o parte din persoanele cu dizabilităţi deja nu merg personal la comisii pentru reevaluarea dosarelor.

″În 2019, când am avut onoarea să fiu pentru prima oară ministru, am dat un ordin ca persoanele cu amputaţie dublă să nu vină la comisie pentru reevaluare. Nu pentru încadrare. Pentru încadrarea în grad de handicap e prima prezentare, dar după aceea nu mai e nevoie să se prezinte la reevaluarea care trebuie făcută la interval de doi ani. Pe bună dreptate, spuneam noi în popor, că doar nu-i creşte un nou membru. Din păcate, în doi ani nu s-a continuat acest demers. Acum când m-am întors prima măsură pe care am luat-o a fost să scriu ordinul prin care şi persoanele cu o singură amputaţie să fie beneficiari. Şi experienţa COVID şi-a spus cuvântul şi am introdus şi oxigeno-dependenţii. Nu cred că e demn de noi ca stat să mai chemăm o persoană la comisie cu aparatul de oxigen după ea. În această idee facem această digitalizare. Tot ce va însemna reevaluare, tot ce va însemna evaluare chiar pentru încadrare, documentele se vor depune online. Această platformă va fi la dispoziţia persoanelor cu dizabilităţi şi a ONG-urilor pentru a putea colabora cu Ministerul Muncii şi cu Agenţia”, a precizat ministrul Muncii.