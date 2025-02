Bugetul Iașului în 2025: promisiuni reșapate cu pasaje în Podu Roș sau Cotnari, stadion, Aqua Park și puține noutăți

Bugetul Iașului în acest an va avea o valoare de aproape 3 miliarde de lei. Forma finală va fi definitivată până la mijlocul lunii martie. Primarul Mihai Chirica a enumerat ieri câteva dintre investițiile care vor fi incluse în proiect.

S-a dat startul calendarului pentru aprobarea bugetului local. Cu câteva sute de milioane de lei mai mare față de varianta inițială din 2024, bugetul municipiului va ajunge la 2,8 miliarde de lei. În această sumă sunt cuprinse și veniturile instituțiilor din subordine sau de sub autoritatea administrației locale. De regulă, proiecția de la început de an diferă, în plus sau în minus, față de bugetul de la finalul anului.

Primarul vrea să resusciteze pasajele din Podu Roș, la pachet cu unul la Cotnari

O listă cu investiții încă nu este disponibilă, aceasta urmând să fie publicată în luna martie. Totuși, primarul a enumerat ieri câteva investiții. Printre acestea se numără resuscitarea proiectului de construire a pasajelor din Podu Roș, la pachet cu proiectarea unui pasaj subteran în intersecția de la Cotnari. Primarul a susținut că aceste investiții vin în completarea lucrărilor care se desfășoară în continuare spre Bucium, respectiv reabilitarea pasajului Socola, a șos. Bucium și a bd. Poitiers.

În context, Mihai Chirica a vorbit despre investiții în zona Anastasie Panu – str. Palat – Sf. Lazăr, care vor elimina „puncte de conflict în trafic” astfel încât să fie îmbunătățită circulația între Centru și zonele Bucium sau Nicolina. Un alt pasaj amintit de primar este cel din Alexandru cel Bun care ar urma să intre în reabilitare în acest an, în condițiile în care licitația a fost organizată acum doi ani, a fost un singur ofertant, iar contractul de lucrări a fost semnat cu o foarte mare întârziere.

O noutate este ideea ca proiectul privind construirea unui Aqua Park în Moara de Vânt să fie realizat împreună cu un partener privat. Investiția este estimată la circa 40 milioane euro, iar documentația tehnică este în curs de avizare la instituțiile de resort.

„Ceea ce voi încerca în acest an, poate pentru prima dată în acest mandat, este să ne găsim și niște parteneriate publice-private active, care să funcționeze pe legea care a fost promulgată în luna ianuarie anul curent, și care propune niște formule de lucru prin care putem să aducem și capitalul privat în dezvoltarea unor investiții de interes public. Și aici am în vedere Aqua Park, în care noi să venim cu terenul, cu, să spunem, proiectul, investitorul să vină cu banii, să facem un management în comun, așa cum propune Legea parteneriatului public-privat”, a declarat primarul Chirica.

Vor demara efectiv Sala Polivalentă și noul stadion?

Legat de proiectele majore, edilul-șef al Iașului și-a exprimat speranța că va fi relansată licitația pentru construirea Sălii Polivalente: Compania Națională de Investiții (CNI) a anulat procedura zilele trecute, după ce a respins singura oferta depusă din cauza unui grafic de execuție care a fost considerat defectuos întocmit.

„Eu trăiesc în continuare cu convingerea că în acest an demarăm Sala Polivalentă Iași, prin finanțare de la bugetul de stat, de către bugetul de stat sau de către aparatul statului, iar noi să demarăm în acest an Stadionul Ferdinand I”, a spus primarul.

În prezent, în cazul stadionului, este făcută o reproiectare în contextul relocării din Moara de Vânt în zona Șes Bahlui, în spate la Moldova Mall. Primăria are bani doar pentru începerea lucrărilor: 100 milioane lei dintr-un credit contractat la începutul anului trecut, suma reprezentând un sfert din necesarul de finanțare. Nu în ultimul rând, primarul a vorbit despre continuarea investițiilor în domenii precum transportul public, educația și sănătate.

„Ziarul de Iași” va reveni cu analize detaliate pe tema bugetului local pentru anul 2025, de îndată ce forma finală propusă de Primărie va prinde contur și vor fi cunoscute toate tipurile de cheltuieli.

