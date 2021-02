Bugetul local: ce străzi din Iaşi ar putea fi făcute anul acesta

Sistemul de termoficare, modernizarea ATI şi a sălilor de operaţie de la Spitalul „C.I. Parhon”, elaborarea Planului Verde al oraşului, sala polivalentă sunt câteva dintre obiectivele urmărite şi în acest an. Între străzile solicitate de ieşeni pentru modernizare se află Ion Roată, şos. Munteni spre Rediu, prof. Văscăuţeanu, Victor Babeş, aleea Copou, Dr. Vicol, George Coşbuc, Cantacuzino, Albineţ, Hotin, şos. Bucium, Aurel Vlaicu şi noul drum spre Aeroport, dar şi o bandă suplimentară de circulaţie din strada Arcu spre Păcurari (capătul Pasajului „Octav Băncilă”). Pe de altă parte, el a pledat pentru o înţelegere cu USR PLUS, care va trebui însă stabilită înainte de votul din Consiliul Local asupra bugetului local. Duminica trecută, copreşedintele alianţei ieşene Cosette Chichirău menţiona un termen de 3-4 luni pentru stabilirea unor proiecte locale propuse de primar şi PNL pe care consilierii USR PLUS le-ar putea susţine.