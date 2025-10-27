– E o adevărată modă acum, să ai buncăr. Dacă devii milionar, apoi musai trebuie să ai un buncăr, altfel nu ești bine văzut în lumea milionarilor. Moda asta vine, desigur, din exterior.

Un meșter care a trecut pe la mine să-mi repare mașina de spălat și să-mi asambleze mobilierul mi-a povestit că a fost solicitat zilele trecute de un client, om destul de înstărit și cu multe relații în lumea bună, să-l ajute să-și ducă toată mobila de la vila pe care acesta tocmai a vândut-o cu 500 000 de euro, la noul său domiciliul, o căsuță veche luată undeva într-o comună din apropierea Iașului, situată nu departe de aeroport, unde clientul său construiește un buncăr.

– Un buncăr? am întrebat.

– Da, un buncăr, a răspuns meșterul. E o adevărată modă acum, să ai buncăr. Dacă devii milionar, apoi musai trebuie să ai un buncăr, altfel nu ești bine văzut în lumea milionarilor. Moda asta vine, desigur, din exterior. Acolo marii miliardari și-au construit buncăre de zeci și chiar sute de milioane de euro. În Anglia, în America, în Irlanda, în Scoția, în Olanda, în Belgia, în Germania, în Danemarca…

– În putreda Danemarca?

– De ce îi spuneți putredă? Danemarca e o țară foarte frumoasă. Are locuri de-o sălbăticie rară și oameni foarte primitori. Primitori atât cât ești în contactat cu ei. La servici, la o afacere. Dar după ce se încheie afacerea, danezul nu te mai cunoaște și nu vrea să mai aibă de-a face cu tine. Așa sunt danezii. Nu am văzut prea multă putreziciune la ei. Doar ploi și cețuri.

– Cineva, totuși, a văzut. Cu secole în urmă.

– Cine?

– Unul care se numea Hamlet. Mă gândeam că în Danemarca de astăzi trăiesc mulți oameni ce se trag din seminția lui.

– Ce fel de seminția e asta? mă întrebă interlocutorul meu.

– Seminția oamenilor pe care-i bântuie melancolia. A oamenilor care meditează la soarta lumii, ținând un craniu în mână… Aceștia nu au nevoie de buncăre. Ci mai degrabă de cimitire.

– Păi, tocmai, de teama cimitirelor, a gropilor comune, milionarii și miliardarii lumii au început să-și construiască buncăre, reflectă meșterul.

– A fi sau a nu fi? Ții o țeastă în mână și te gândești la existență. La fragilitatea ei. Cică așa făcea Hamlet. Și așa ar trebui să facem și noi.

– Milionarii și miliardarii nu se gândesc la fragilitate lumii, nici la moarte. Vor să trăiască cât mai mult. De aceea își fac locuințe la 30-40-50 de metri sub pământ și le armează cu oțel și plăci de plumb, menite să oprească particulele radioactive care se vor răspândi în aer în cazul unei catastrofe nucleare. Și-au construit buncăre pe insule izolate. În arhipelaguri scăldate de valurile oceanului. Cu piscine interioare, cinematografe. Terenuri de tenis. Laboratoare de cercetări. Săli de fitness. Și alte minuni. Adevărate paradisuri subterane.

– După trei ani, indiferent ce paradisuri subterane își construiesc miliardarii se vor sufoca. Se vor mânca unii pe alții de vii. Omul nu rezistă să trăiască mult timp în același cerc. Se trezește în el, ca la șobolani, instinctul canibalic. Ajunși în acest stadiu, nu mai țin cont de nimic. Părinții își ucid și își devorează copiii. Iar copii, dacă sunt mai mari, părinții. Până la urmă, rămâne doar un singur supraviețuitor. Și ca să fiu cât mai convingător, i-am povestit, în acest sens, despre experimentul făcut pe colonii de șobolani și șoareci. Chiar dacă au hrană din belșug și se bucură de toate condițiile de trai bun, șobolanii fie cad în apatie și nu se mai înmulțesc, fie se mănâncă între ei până la ultimul exemplar. I-am povestit și despre experimentul cu butoiul plin de șobolani din fabulosul roman georgian Data Tutashkhia al lui Ciabua Amirejibi. Și acolo, șobolanii se devoră între ei, până rămâne unul singur.

– Și acesta ce face? mă întrebă meșterul intrând în jocul meu.

– Devine ucigaș în serie. Mai întâi extermină toți șobolanii din gospodăria omului și din împrejurimi, apoi își bagă singur gheara în gât. Sau mai râu, înainte de asta își devorează o parte din propriul său trup. Ca în Nastratin Hogea la Isarlîk: „Sfânt trup și hrană sieși, Hagi rupea din el.” Așa se va întâmpla și cu miliardarii. Se vor devora între ei, am repetat. S-au făcut experimente în lagărele de concentrare naziste, și acesta a fost rezultatul. Hitler aflase de aceste experimente, de aceea a preferat să-și tragă un glonț în cap, decât să stea mai mult timp în buncărul său. Oricum n-ar fi rezistat să stea prea mult timp acolo. Armatele aliaților erau la ușa sa. Știa că nu mai are scăpare. Că buncărul său era vulnerabil la asaltul trupelor sovietice. Dar, chiar dacă s-a sinucis de teamă de a nu încăpea viu în mâinile lui Stalin, avea în cap și faptul că o viețuire mai lungă în buncăr ar fi devenit un coșmar. Așa că milionarii și miliardarii tăi ar face mai bine să oprească războiul. Cât timp mai pot, că la un moment dat n-o să-l mai poată opri. De fapt, nu-l pot opri nici acum. Războiul ține de afacere. Sunt mulți bani la mijloc. Mii și mii de miliarde. Cât timp se vor putea ascunde în buncăre? Un an, doi, trei?

– Ba am auzit că marii miliardari se pregătesc să stea acolo zeci și zeci de ani. Ei și familia lor, răspunse meșterul. M-am informat. Elon Musk, de pildă, cică și-ar fi făcut un buncăr pe o insulă exotică. Intrarea e pe sub apă. Ca în Jules Verne!

Auzind rostindu-se numele lui Jules Verne, am tresări. Citise meșterul opera lui Verne?

Cum să nu, mi-a răspuns. O citise în adolescență. Iar acum a recitit-o. A recitit și Ocolul pământului în 80 de zile, și Copiii căpitanului Grant, și Douăzeci de mii de leghe sub mări, și Insula misterioasă, și Castelul din Carpați și altele. Toate sunt cât se poate de actuale. Adevărate surse de inspirație pentru miliardari. Recitind, de pildă, O călătorie spre centrul pământului, realizezi că miezul planetei noastre ascunde nenumărate mistere. Dacă Elon Musk are de gând să populeze planeta Marte, unde sunt condiții infernale pentru viață, de ce nu ar avea de gând să populeze și subteranele planetei? Acum totul a devenit posibil. Prin intermediul inteligenței artificiale și al roboților poți trăi oriunde. De aceea marii noștri miliardari nu se tem de război, ci dimpotrivă abia așteaptă apocalipsa finală. Ei se vor adapta vieții trăite într-o solitudine totală. Un timp vor sta în buncăre, apoi încetul cu încetul, ca niște cârtițe vor ieși la suprafață. Și ce dacă nu vor găsi nici o urmă de viață în jur. Odată ce ei sunt vii, faptul acesta le va stimula instinctul de supraviețuire. Vor încerca, probabil, să construiască o altă lume, după chipul și asemănarea lor. Roboții îi vor ajută să pornească de la zero. De acum, au dezvoltat în buncărele lor bănci pentru ovule și pentru spermă. Își vor putea naște progeniturile în eprubetele în laboratoarele lor dotate cu ultima tehnologie. Să nu le purtăm de grijă. Progeniturile lor vor fi capabile să se adapteze la noile condiții. Dacă vor trebui să se orienteze pe sub pământ ca niște cârtițe, se vor purta ca niște cârtițe. Iar dacă vor trebui să viețuiască într-un mediu acvatic, își vor schimba ADN-ul transformându-se în amfibii.

L-am lăsat un timp s-o ia pe arătură pe ciudatul meu interlocutor. Nu l-am întrerupt nici atunci când în urma recitirii cărților lui Jules Verne, am văzut că intră pe un tărâm necunoscut, contrazicându-se de la o frază la alta. Cu alte cuvinte, l-am lăsat să bată câmpii, încercând să văd până unde va ajunge cu fantezia lui. Și a ajuns departe. Dar nu înainte de a face niște piruete și a se întoarce în timp, de la buncărele suprarealiste ale lui Elon Musk, la buncărele naziste construite de Adolf Hitler.

– M-am documentat enorm, mi-a spus el. Mi-am neglijat treburile, cufundându-mă în lectură. Am consulat cărțile vechi, dar am navigat și pe net. Față de buncărele din ziua de azi, cele ale lui Hitler erau rudimentare. Pereți de beton de câțiva metri, plase de oțel. Dar nici o protecție împotriva radiațiilor. Azi buncărele au un alt standard. Poți supraviețui în ele mult timp. Vorbesc, desigur, de buncărele miliardarilor, nu de cele pe care le fac micii sau marii oameni de afaceri din România și țările din jur. Construiesc după ureche. Apelează la firme care nu au nici în clin, nici în mânecă cu buncărele. Sunt ca niște hrube ceva mai bine aerisite. Dar toate, dar absolut toate arată ca niște cavouri. Păi dacă în cavouri sunt telefoane mobile, laptopuri, televizoare, aparate de aer condiționat și chiar jacuzzi, am văzut un astfel de cavou, aparține unui interlop, care se laudă cu el, organizând acolo fel de fel de sindrofii, inclusiv parada modei, striptis, și, bineînțeles, manele, asta pentru ca să se acomodeze cu ideea că odată pășind în tărâmul de dincolo, nu va mai avea parte de astfel de plăceri, cam la astea se limitează și buncărele. Dar închipuie-ți ce buncăre are unul ca Trump, unul ca Putin. Un Macron. Sau ce buncăr are Ursula sau Xi… O adevărată nebunie. Da, acolo, într-un astfel de buncăr, se poate supraviețui mult timp. Am citit și despre Bârlogul lupilor. Impresionant, dar cu totul și cu totul rudimentar. Acolo a funcționat cartierul general operativ al lui Hitler pentru Frontul de Est. Buncărul a fost construit în nordul Poloniei, undeva în apropierea lacurilor mazuriene. Întinzându-se pe suprafață de 80 de hectare, complexul avea un aerodrom menit să țină legătura rapidă cu exteriorul, dispunea de circa 80 de adăposturi pentru elita ce-l deservea pe Hitler. Adăposturile erau camuflate de o pădure deasă, înconjurate cu garduri de sârmă ghimpată. Pentru vremurile de atunci, camuflajul era bun, azi sateliții lui Musk l-ar fi descoperit cât ai zice pește. În Bârlogul lupilor se aflau șapte buncăre turnate din fier-beton, cu o grosime a pereților de până la 8 metri. Astăzi nu știu dacă astfel de construcții rezistă bombardamentelor ultramoderne. În Gaza și în Iran am văzut ce s-a întâmplat. Bombele străpung orice zid, pătrunzând la o adâncime de 50-60 de metri. În aceste buncăre din bârlogul nazist a avut loc, pe 20 iulie 1944, un atentat nereușit asupra lui Hitler. Am reținut ușor data, fiindcă și eu sunt născut pe 20 iulie, o zi nefastă, care mi-a adus multe necazuri în viață. Hitler a stat în acest bârlog mai bine de 800 de zile, de pe data de 23 iunie 1941 și până pe 20 noiembrie 1944. Desigur, n-a stat tot timpul în buncăr, a mai ieșit și în afară, vizitând frontul, dar cartierul său general aici s-a aflat. Naziștii au mai construit și alte două buncăre, ceva mai mici, unul în Belgia, altul în Ucraina lui Bandera. Jules Verne de care am pomenit voia să-și construiască și el un buncăr. Se temea de viruși. De holeră. Iată, de pildă ce îi scria el mamei sale, în timp ce se afla pe malurile Senei: „Dragă mamă, la Paris s-a instalat holera și teroarea nu știu cărei boli imaginare mă urmărește încontinuu! Acest monstru a depășit toate invențiile fanteziste ale unui imaginații ieșite din comun!” Dar oare ce ar fi spus Jules Verne dacă ar fi trecut prin pandemie așa cum am trecut noi?

– Lasă-l pe Jules Verne în pace, mai bine povestește-mi despre milionarul tău.

– Ce să povestesc? Nu-l cunosc prea bine. Nu știu ce afaceri învârte și nici nu știu dacă e milionar sau nu? Daca ar fi fost milionar nu și-ar fi vândut vila. L-am văzut în fugă…

– Și?

– Avea o singură idee: buncărul. Voia să-l construiască în cât mai scurt timp. Până la războiul atomic. Era obsedat de război. Vedea doar bombe în fața ochilor. Despre altceva nici că puteai vorbi cu el.

– De câți bani dispunea?

– De circa 500 000 de euro. Banii de pe vilă. Dar voia să mai facă un credit tot de 500 000. Se temea ca suma finală să nu fie mult mai mare. Pe mine mă tocmise să transport și să dezasamblez mobilierul vechi, la care ține mult și pe care voia să-l ducă în buncăr. Pentru asta cumpărase patru containere modulare și le amplasase în grădina sa.

– Crezi că e nebun?

– Nu știu, poate că e nebun, poate nu. E posibil ca în cercul său să circule informații la care noi nu avem acces.

– Dar ia spune-mi, nu cumva omul tău a văzut serialul Buncărul miliardarilor ce circulă pe net și a fost contaminat de ideile vehiculate acolo?

– Nu știu, Pâcă mi-a pomenit când am vorbi cu el la telefon de un serial. Dar nu l-am întrebat care. Cum ați spus că se numește?

– Buncărul miliardarilor.

– L-ați văzut?

– Nu l-am văzut și nici nu vreau să-l văd. Sunt sătul să văd astfel de seriale în care apocalipsa umană e exacerbată peste măsură. Dar văd că serialul a avut un efect neașteptat. Lumea a intrat în panică și își construiește buncăre. Dar să lăsăm asta. Mai degrabă aș vrea să-mi spui de ce și-a ales milionarul tău să construiască un buncăr în apropierea aeroportului? Se știe că aeroporturile sunt primele locuri bombardate într-o conflagrație.

– Asta n-aș putea spune. Nu l-am întrebat și nici nu am de gând să-l întreb. Nu vreau să mă amestec în afacerile sale. Dacă îl întreb, ar putea să intre la idei și să se răzgândească să se mai mute acolo. În cazul acesta, eu pierd niște bani… Bani mulți.

– Dacă-i așa, atunci îți urez mult, mult succes.

– Mulțumesc. Asemenea și dumneavoastră. Dar, ia spuneți-mi, dumneavoastră de ce nu vă construiți un buncăr? V-aș putea ajuta să cărați mobilierul…

– Am să mă gândesc.

Nichita Danilov este scriitor și publicist

