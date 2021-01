Bune şi rele la o echipă decimată

Cu multiple cazuri de COVID, Poli a ratat egalarea pe finalul disputei cu Gaz Metan. Belelele nu se mai opresc în Copou: mâine, cu UTA, Iaşi are nu mai puţin de opt absenţe, şapte dintre acestea fiind ale unor titulari

Politehnica Iaşi a irosit posibilitatea de a părăsi ultimul loc al clasamentului Ligii I de fotbal după ce a pierdut duminică, la Mediaş, cu 1-2, în runda a treia a returului. Statisticile au reliefat caracterul echilibrat al meciului. Gazdele s-au impus la limită la şuturi pe poartă (6-4) şi cornere (5-4), raportul la încercări în afara porţii a fost egal 4, iar oaspeţii au câştigat la ocazii importante: 4-5.

Partida a avut mai multe “felii”, în care echipele au deţinut controlul. Poli a început mai bine şi a căzut la mijlocul primei reprize, când a încasat două goluri în patru minute, nerevenindu-şi până la jumătatea confruntării. Discursul de la pauză a antrenorului oaspeţilor, Daniel Pancu, şi mutările făcute de acesta, care a trecut la modulul “4-4-2”, au întors sensul meciului în startul actului doi. A urmat, la fel ca în prima repriză, o groapă de potenţial pe la mijlocul mitanului secund şi un final în forţă al Politehnicii, care a marcat în minutul 83 şi a avut apoi două oportunităţi de a egala.

La capitolul “minusuri” poate fi trecută uşurinţa cu care au fost luate cele două goluri, ca la antrenament parcă, alte neatenţii defensive, confirmând că Frăsinescu este la apusul carierei, iar Popa nu e în ritm, că Fr. Cristea e crud încă, ori că aripile Popadiuc şi Vanzo sunt departe de pretenţiile Ligii I. Din păcate, Pancu nici nu prea are alte soluţii de a nu mai miza pe jucători care nu confirmă, în condiţiile în care COVID-19 a făcut ravagii în Copou, iar noii veniţi mai au nevoie de timp pentru a se integra cât de cât.

La “plusuri” apare tăria de a nu renunţa, Poli luptând până în ultimul minut, inspiraţia la schimbări, impresia pozitivă lăsată de doi dintre noii-veniţi, Brănescu şi Djuranovic, intrarea bună a lui Mihalache, implicarea lui Onea, care acum are dreptul de a fi titular şi fără a se mai ţine cont că e under 21, precum şi debutul promiţător a lui Cană.

Politehnica nu are timp să-şi lingă rănile şi să-şi recupereze vreun jucător, deoarece mâine, de la ora 17:30, are un alt meci oficial, acasă, cu UTA. Mai mult, problemele de efectiv pe care Pancu le are înaintea disputei din etapa a XIX-a depăşesc limita suportabilului. Astfel, şeful băncii tehnice ieşene nu poate conta pe nu mai puţin de opt (!) jucători în duelul cu arădenii, şapte dintre aceştia având statut de titulari! Cristea, Calcan, De Iriondo şi internaţionalul venezuelean Acosta, adus ca om de bază la mijloc, au COVID-19, la fel ca tânărul A. Stan, Passaglia a intrat în grupul accidentaţilor, unde a rămas Platini, iar Frăsinescu este suspendat din cauza cumulului de cartonaşe galbene.

Aşadar, misiune infernală pentru Pancu şi ce a mai rămas din lot pentru a obţine un rezultat pozitiv în confruntarea cu arădenii, despre care se spune că îşi permit să închirieze un avion charter pentru a veni la Iaşi. Dacă va apărea vreo minune, aflăm miercuri, în jurul orei 19:30…

Poli-catalog

Brănescu (5,5) – are partea lui de vină la golul al doilea, a avut multe intervenţii bune în repriza a doua.

Onea (5,5) – a avut o ocazie bună, a pasat decisiv la gol.

Frăsinescu (4) – depăşit foarte uşor de Valente la golul acestuia

Baxevanos (4) – putea mai mult la ambele goluri ale gazdelor, a irosit posibilitatea de a egala pe final.

Buşu (4,5) – primul gol a fost iniţiat din zona lui.

Fr. Cristea (4,5) – muncitor, a avut şi unele gafe.

R. Popa (4,5) – mai are până să intre în ritm.

Passaglia (5) – a trimis un şut periculos, a ieşit accidentat în minutul 28.

Popadiuc (4) – absent.

Zajmovic (4,5) – puţine realizări.

Vanzo (4) – nu a făcut nimic.

Mihalache (5,5) – a intrat bine în meci.

Cană (5) – debut decent, putea să egaleze în prelungiri.

Djuranovic (6) – a marcat la debut, a avut şi alte realizări în actul doi în care a jucat.

Gaitan şi Mensah au intrat în minutul 77.

Ultimul rezultat al etapei a XVIII-a; FC Hermannstadt – CFR Cluj 1-3 (1-1). Pires ('34) / Chipciu ('37), Debeljuh ('51), Rondon ('81).

Clasament

1.FCSB 18 13 2 3 44-18 41 (^14)

2. CFR 18 12 4 2 25-8 40 (^13)

3..Craiova 18 10 5 3 21-11 35 (^8)

4. Sepsi 18 8 7 3 28-15 31 (^4)

5.Chindia 18 7 6 5 16-14 27 (0)

6. Clinceni 18 6 8 4 18-15 26 (-1)

7. Botoşani 18 6 6 6 26-23 24 (-3)

8. Viitorul 18 5 8 5 24-23 23 (-4)

9.Mediaş 18 7 2 9 24-28 23 (-4)

10. UTA 18 4 7 7 15-27 21(-6)

11.Dinamo 18 5 4 9 20-23 19 (-8)

12.FC Argeş 18 4 6 8 18-26 18-9)

13 .Astra 18 4 5 9 23-29 17 (-10)

14.FCH 18 3 7 8 19-28 16 (-14)

15.Voluntari 18 4 3 11 21-30 15 (-12)

16..Poli Iaşi 18 4 3 11 16-39 15 (-12)

Golgeteri: Man (FSCB) – 14; Tănase (FCSB) – 13; Keyta (FC Botoşani) - 11

Programul etapei a XIX:

Astăzi: FC Viitorul – Sepsi Sfântu Gheorghe (ora 15:30,în tur, 1-1); FC Voluntari – CSU Craiova (1730, 1-2); FC Argeş - FCSB (19:45, 0-3).

Miercuri: Academica Clinceni – FC Botoşani (14:30, 0-0);Poli Iaşi – UTA (3-2, 17:30); Dinamo – Gaz Metan Mediaş (20:00, 3-1)

Joi: FC Hermannstadt – Chindia Târgovişte (17:00, 3-1); CFR Cluj-Astra Giurgiu (2-20; 2-0).