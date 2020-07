Burger King anunţă că vrea să se extindă în România şi să facă angajări

”La începutul acestui an, înainte de pandemie, ne propusesem deschiderea a şase noi restaurante. Am luat în calcul la momentul respectiv şi expansiunea în alte oraşe mari din afara Bucureştiului. O parte dintre aceste proiecte sunt deja începute şi sperăm să le deschidem în această jumătate a anului. Nu avem o dată sigură, deoarece depindem şi de evoluţia lucrurilor la nivel naţional/internaţional, de factorii externi care nu ţin de noi. Însă, ne bucurăm pentru că am reuşit să deschidem un nou restaurnat chiar în plină pandemie, cel din Piaţa Universităţii. Ne ambiţionăm să facem posibilă deschiderea unui număr cât mai mare anul acesta. Ştim că nu va fi uşor, însă suntem de părere că este important să susţinem economia, iar odată cu deschiderea unor noi restaurante vom oferi şi posibilitatea unor noi locuri de muncă, atât de căutate în această perioadă”, a declarat pentru News.ro Alan Laughlin, preşedinte Burger King CE – AmRest.

El vorbeşte şi despre deciziile luate în aceste luni în care pandemia a lovit puternic industria QSR/HoReCa. ”La început, în starea de urgenţă, am fost nevoiţi să închidem toate restaurantele. Nu a fost un moment uşor, însă am ştiut că viteza timpului de reacţie este crucială. Ne-am reorganizat, am căutat soluţii iar apoi le-am şi implementat rapid. Astfel, am început să ne concentrăm pe zona de food delivery, take away şi, mai apoi, când lucrurile au devenit oarecum mai relaxate, am oferit şi serviciul de pick-up. În acest moment ne bucurăm de rezultate bune, ca urmare a mobilizării noastre rapide – în cele trei luni am reuşit să avem aproximativ 60.000 de comenzi înregistrate şi 15.000 de Whopper burgeri vânduţi. Sunt cifre care ne bucură şi vrem să ne menţinem pe un trend ascendent. Într-adevăr, nu ştim ce urmează şi nu putem prevedea, dar am învăţat în această perioadă cât de important este să nu îţi abandonezi niciodată clienţii. Oricâte obstacole ar fi de trecut, aceştia merită cele mai bune servicii şi totodată să se simtă în siguranţă”, spune Alan Laughlin.

Compania a deschis lunile trecute un nou restaurant, în zona Piaţa Universităţii din Bucureşti. ”Dacă am reuşit să facem această inaugurare într-un context nefavorabil, suntem optimişti că vom putea continua astfel şi cu următoarele. Pe scurt, ne-am adaptat şi am acţionat în consecinţă, iar rezultatele nu au încetat să apară”, afirmă el. În cele trei restaurante deschise, compania are 100 de angajaţi.

”În acest moment, suntem bucuroşi că am reuşit să păstrăm toată echipa întreagă şi nu avem niciun angajat în şomaj tehnic. E o realizare pentru noi şi am făcut tot posibilul pentru a ne păstra până în acest moment în formulă completă”, precizează Laughlin.

Compania va continua să facă angajări. ”Cel mai probabil vom face noi angajări anul acesta, odată cu noile deschideri de restaurante. Vom continua procesul de recrutare în Bucureşti, ca urmare a procesului de expansiune pe care ni l-am propus pe piaţa din România. Reamintim că oferta noastră salarială porneşte de la 1.750 lei net (2.950 lei brut) pentru lucrătorii din restaurante (Crew Members) şi 2.500 – 3.800 lei net (4.250 – 6.500 lei brut) pentru manageri”, mai spune reprezentantul companiei.

Alan Laughlin vorbeşte şi despre impactul financiar al pandemiei de COVID-19. ”La început a fost un declin, bineînţeles. Restaurantele chiar au fost închise timp de trei zile. Aşadar, în acea perioadă încasările au fost zero. De asemenea, dintre cele trei restaurante, două sunt situate în mall-uri, iar aici am depins şi depindem în continuare de reglementările impuse de centrele comerciale şi autorităţi. Însă noi ne-am adaptat rapid iar odată cu implementarea noului plan ce a inclus o concentrare majoră pe livrarea acasă, lucrurile au mers pe un trend ascendent. Şi pentru că livrările au mers foarte bine, ne-am dorit să facem o campanie dedicată curierilor pentru a le mulţumi pentru eforturile depuse din timpul pandemiei. Astfel a luat naştere campania #IsolationLookWhopper, prin care am oferit curierilor, în perioada 7-11 iulie, un Whopper burger gratuit la fiecare comandă înregistrată. Noi suntem în continuare atenţi şi urmărim cu interes tot ce se întâmplă pentru a fi pregătiţi. Putem spune că în acest moment ne menţinem un echilibru”, afirmă acesta.

Alan Laughlin spune că pentru mediul de afaceri ar fi de ajutor o prognoză, să ştie din timp ce urmează să se întâmple. ”Suntem conştienţi că trebuie să fim în continuare atenţi şi precauţi. Înţelegem că a fost o criză neaşteptată şi cu siguranţă nemaintâlnită şi apreciem eforturile depuse de către autorităţi. Considerăm vor fi luate cele mai bune decizii. Pentru mediul de afaceri ar fi de ajutor o prognoză, să ştim din timp ce urmează să se întâmple, pentru a ne putea pregăti. Mai ales că şi noi punem sănătatea clienţilor şi angajaţilor noştri pe primul loc de aceea am luat toate măsurile necesare, recomandate de autorităţi, pentru a ne proteja clienţii”, mai spune el.