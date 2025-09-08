Buzunarele puterii și ale vântului

Cât timp politicienii aflați la pârghiile puterii nu s-au rodat și beneficiază de o cotă de încredere acceptabilă îi menții la putere. Dar dacă lucrurile încep să scârțâie, îi scoți din buzunar pe cei ce se află în opoziție și îi trimiți la atac.

Mai treci și tu pe la noi, aici, nu în altă parte, mi-a spus un vechi prieten din Basarabia, îți poți însuși adevărata artă politică.

De ce? am întrebat.

Pur și simplu pentru faptul că aici e un adevărat laborator experimental în materie de politică internă și externă, mi-a răspuns basarabeanul. Dacă în altă parte se fac experimente pe șoareci sau insecte, sau viruși, la noi, în laboratoare invizibile, se fac experimente ce țin de manipularea și aducerea masei electorale la același numitor. Aici, dragă prietene, înveți cum să dai șah la propriul tău rege sau să dai o lovitură de grație propriei tale regine și să-i scoți, printr-o mișcare imperceptibilă de pe tabla de joc. Înveți, apoi, foarte ușor și cum să te speli pe mâini, precum Pilat din Pont, după ce ai făptuit o treabă din cale afară de murdară, ca să rămâi curat precum zăpada. Și asta e o adevărată artă. Uite, și-a continuat discursul interlocutorul meu, să-l luăm, de pildă, pe Vladimir Plahotniuc, fost politician și om de afaceri de la noi, fost președinte al Partidului Democrat din Moldova. Atâta timp cât s-a aflat la putere, nimic nu se mișca aici fără aprobarea lui. Și, ține cont, te rog, niciodată Plahotniuc nu a dorit să fie nici premier, nici președintele Parlamentului, nici președintele Republicii Moldova. S-a ferit să fie în prim-plan. Deși, cum să-ți spun, era. Nu avea nevoie să fie președinte și nici șeful guvernului pentru că atât președintele, cât și șeful guvernului executau ordinele sale. Și atunci, la ce bun aceste funcții, odată ce aveai în punctele cheie ale puterii oamenii tăi? Plahotniuc îi juca, pur și simplu, pe degete. Ba chiar mai mult decât atât: câteodată, ca să se mai distreze juca cu ei șah sau le cânta la saxofon. Mânuia saxofonul destul de bine. A cântat odată în Piața Adunării Naționale, de Ziua Limbii Române, fiind aplaudat cu frenezie de marele public. Uite, vezi, Plahotniuc are rădăcini etnice ucrainene, dar asta nu l-a împiedicat să cinstească Ziua Limbii Române. Era uns cu toate alifiile. Nici Dumnezeu nu s-a putut atinge de un simplu fir de păr, ce-i drept, cam creț, de pe capul lui. Ce politician! Ce anvergură! Era prea strâmtă Republica Moldova pentru bătaia aripilor sale. Un adevărat Lucifer.

Și cât l-a mai iubit și l-a respectat România, vorbesc de politicienii de la voi. Toți care veneau, președinte, premier, șefii de partide, deputați, senatori, imediat cum ajungeau la aeroport, treceau mai întâi acasă pe la Plahotniuc să-i facă o vizită de curtoazie, apoi se duceau la ambasadă, sau la întâlnire cu președintele sau premierul Moldovei. Avea loc la casa lui un adevărat pelerinaj. Cu ce-i cucerise Plahotniuc pe politicienii voștri nu pot să-mi dau seama. Le-a oferit oare ceva sau admirația și sprijinul de care a beneficiat nu au nici o explicație logică?!

În fine, vorbeam însă despre politică ca despre artă. La capitolul acesta Vladimir Plahotniuc a fost un adevărat magician. Știa să jongleze atât de bine cu cărțile pe care le avea sau poate nici nu le avea în mânecă, încât toată protipendada politică, vorbesc de cea de la noi, poate și cea de la voi, se aflau la cheremul lui.

Într-un cuvânt, Vladimir Plahotniuc avea într-un buzunar pe cei aflați la putere, iar în celălalt, pe cei din opoziție, înțelegi?

Înțeleg, am murmurat.

Mă bucur că înțelegi, mă bătu încurajator pe umăr prietenul meu de la Chișinău. Asta e o lecție de artă a politicii ce se poate aplica oriunde și oricând, în orice țară și pe orice continent. Cât timp politicienii aflați la pârghiile puterii nu s-au rodat și beneficiază de o cotă de încredere acceptabilă îi menții la putere. Dar dacă lucrurile încep să scârțâie, îi scoți din buzunar pe cei ce se află în opoziție și îi trimiți la atac. Cum să-ți spun, Nichita, cam 99% dintre politicienii noștri de azi au trecut prin buzunarele lui Plahotniuc. Unii au ieșit din buzunarul său drept, alții din cel stâng.

Și Maia?

Cred că Maia e totuși o excepție.

Și atunci, l-am întrebat, cum de a căzut atât de brusc și a devenit indezirabil marele Plahotniuc?

Faptul ăsta, într-adevăr, rămâne pentru mine o enigmă. Probabil că Dumnezeu și-a luat mâna de pe el. Nu, nu Dumnezeu, ci necuratul. Căci nu cred că Plahotniuc s-a aflat vreodată sub oblăduirea Domnului. Ai văzut că a fost prins, recent, în Grecia. Avea la el vreo opt sau nouă pașapoarte, dar acestea nu i-au folosit la nimic, am spus. Avea, probabil că tot necuratul i le-a fabricat. Sunt sigur că măcar pe unul din ele se afla semnătura lui Antihrist. Și, totuși, ce politician de anvergură a fost Plahotniuc. Ce farsor! Un adevărat geniu al combinațiilor. Îi avea la mână pe toți. Dar uite că, totuși, cineva i-a venit de hac.

*

„Dacă nu ai fost poftit la masa negocierilor și nu participi la festin, ai toate șansele să fii considerat ca făcând parte din meniu”, aceasta e citatul, l-am reprodus, cu aproximație, din memorie, de care face uz fostul prezidențiabil și fostul ministru de externe Cristian Diaconescu, atunci când, participând la diferite dezbateri televizate, e întrebat despre negocierile de pace din Orientul Mijlociu sau despre cele legate de războiul din Ucraina. Țin să precizez că dl. Cristian Diaconescu a ocupat, în vremea interimatului lui Ilie Bolojan, funcția de consilier al Departamentului Securității Naționale și coordonatorul Cancelariei Președintelui României. Cred că în prezent ocupă o funcție similară.

Citatul e destul de percutant și se pare că-i aparține lui Victor Orban, și nu lui Cristian Diaconescu. Înțeleg, totuși, că lui Cristian Diaconescu îi face plăcere să-l rostească când are ocazie. Ținând însă cont că de obicei România, din varii motive, nu e invitată să participe la astfel de mese, citatul în cauză pare a fi un reproș adresat oficialităților din România, oficialități din care face parte și el.

Acum legat de recentele negocierile de pace purtate de președintele Trump cu președintele Zelenski și cei șapte lideri europeni. Cum era de așteptat, România nu a fost invitată să-și exprime opinia în Biroul Oval. Dar, după cum am mai spus, România nu a fost cu totul ignorată. Harta ei era expusă, la loc de cinste, alături de harta Republicii Moldova, și o parte din harta Ucrainei în Biroul Oval.

Ce să înțelegem de aici?

Dacă expui harta sau măcar o parte din ea, invită și un reprezentant al țării respective, că altfel dai naștere, dacă ne gândim la citatul folosit de Cristian Diaconescu, la fel de fel de interpretări.

Mă opresc aici cu supozițiile, tocmai ca să nu dau apă la moară unor minți avântate, aliniate cât se poate de corect, pentru care orice întrebare e luată ca atac la propria persoană, ba chiar mai mult, la siguranța națională. Nici cenzorii din vremea Epocii de Aur nu erau atât de dogmatizați cum sunt azi o parte din prietenii din preajma noastră. Dacă nu gândești ca ei, te trec în tabăra dușmanilor de clasă.

*

Era o tradiție ca marii voievozi ai Moldovei, dar și Țării Românești, la scurt timp după înscăunare, să plece într-un pelerinaj pe la micile schituri și pe la mânăstirile risipite în munți, unde puteai să simți, ba chiar să și atingi cu mâna sufletul Domnului coborât din ceruri, apoi se întorceau curățați de o parte de păcate și iluminați pe scaunele lor de domnie, ocupându-se de treburile obștești și de o bună orânduială a țării.

Probabil că această orânduială veche o urmează instinctiv și președintele nostru proaspăt ales, domnul Nicușor Dan, care a lăsat de-o parte, într-o perioadă tulbure, treburile țării și a plecat într-un pelerinaj prin mânăstirile și pădurile de pe plaiurile sale natale, chemat de un duh tainic, care îl va călăuzi sigur pe calea cea bună.

Trecând prin păduri, însoțit de consoarta lui și cei doi copii ai lor, președintele Nicușor a avut răgazul să vorbească, trăgâND adânc aerul în piept, cu copacii, cu păsările, cu iarba și izvoarele ce susurau prin preajmă și a tras anumite învățături. A avut răgazul să culeagă mure, ciuperci și fragi și să stea de vorbă cu frunzele încă verzi, cu umbrele copacilor, dar și cu sine însuși.

Așa făcea, probabil, pe vremuri, și Ștefan cel Mare atunci când pașii săi se îndreptau spre peștera unde se ruga, pentru bunăstarea și liniștea Moldovei, Daniil Sihastrul.

Desigur, azi e mai greu să găsești pe plaiurile mioritice din Țara Făgărașului un duhovnic și un sfetnic plin de har cum a fost Daniil Sihastru. Poți însă să te sfătuiești cu munții, cu pădurea, cu lumina și cu cărările pe care mergi. Un astfel de pelerinaj nu poate fi decât benefic atât pentru președinte, cât și pentru țară.

Mulți dintre admiratorii lui Nicușor Dan, care s-au agitat foarte mult în campania electorală, au acum impresia că locul său ar fi fost în Biroul Oval, nu în pădurile patriei. Nimic mai fals, mai lipsit de substanță. Desigur, președintele nostru va ajunge și în Biroul Oval, după ce va trece, parcurând diferite trepte de inițiere, și de revelație. Până atunci el s-a mulțumit să trimită în locul său, ca pe un buzdugan, o parte din harta României.

Alții, mult mai înfocați, îi reproșează faptul că nu a stat în toată această perioadă zi și noapte lângă premierul Bolojan, punând la punct planul de austeritate al țării.

Nu, Nicușor Dan nu a vrut să participe la această lucrare atât de luminoasă înainte de a asculta glasul poporului și a tot ce mișcă în țara asta, râul, ramul.

Poate că sprâncenele veșnic încruntate ale lui Bolojan l-au îndemnat să meargă și să se reculeagă în locuri mai curate. Poate că glasul de metronom al premierului nu i-a sunat tocmai plăcut în urechi, și a plecat să asculte ciripitul păsărelelor și vâjâitul vântului.

De curând însă, domnul președinte Nicușor a revenit la cârma țării, încercând să aducă România pe o cale luminoasă.

Slavă lui, veșnică slavă!

*

Una dintre cele mai cumplite greșeli care se fac în viața politică românească e să se șoptească pe la colțuri, dar să se spună și în față: „Nu există nici o alternativă la actuala guvernare”. De aici, începe toată nebunia și consecințele, pe termen scurt, mediu și lung

Păi, dacă nu există alternativă, atunci înseamnă că nu există. Și dacă nu există noi ne putem face de cap, iar voi trebuie să ne suportați toate hachițele!

E clar?

Cât se poate de clar!

Din păcate, aceasta e lozinca pe care o auzim azi, zi de zi.

Nu există alternativă, și noi suportăm consecințele…

Oare chiar nu există alternativă la Țoiu, la Moșneanu, la Daniel David, ca să nu vorbesc doar de Bolojan?

După 35 de ani de la Revoluție, cu oamenii ăștia defilăm?!

Ar fi de râs, dacă n-ar fi de plâns.

Nichita Danilov este scriitor și publicist

