Ca ieșeanul la mal:Politehnica Iași - UTA 1-2. Arădenii au marcat în minutele 90+2 și 90+4.

1-2, min. 90+4: centrare Rus, Roger trimite la poartă, Brănescu respinge în față și Rus înscrie

1-1, min. 90+2: Erico, cu capul, dintr-un corner executat de Roger

85 - Brănescu intervine la un șut periculos de pe stânga al lui Roșu, iar Albu ratează o nouă ocazie

77 - marea ocazie arădeană Tomozei, Bușu respinge în corner, apoi Brănescu îl blochează pe Rus în fața porții.

66 - Erico în pune în poziție de șut pe Antal, care reia defectuos din cădere

60 - Roșu trage peste poartă din poziție foarte bună, arădenii cer penalty la un contact Popa-Antal

56-șut-centrare periculos Rusu, respinge Brănescu în corner

49- o eroare de intercepție Popa îl pune pe Antal în poziție favorabilă, dar vârful arădean trage în afară

45 +2 - șut periculos Roger, puțin peste transversală

40- Poli cere penalty la o intervenție a lui Rusu asupra lui Cană

35-Albu, șut prin surprindere, respins în corner

33 - Miculescu, trage în diagonală, Brănescu respinge în doi timpi

15 -Erico caută un șut prin suprindere, dar trage pe lângă poartă

1-0 min. 9: Angajat de Djuranovic, Flores pătrunde în careu și înscrie de la14 metri în dreapta portarului

1,.Fază fierbinte în secunda 18.. Djuranovic fură un balon intră în careu, trage, dar Iacob respinge cu un reflex remarcabil.

Formaţiile de start

Poli:Brănescu – Cană, R. Popa, Baxevanos, Buşu – Flores (55 - Vanzo), Mihalache, Passaglia – Mensah (46 - Popadiuc) Djuranovic (85 - Zajmovic), Onea. Antrenor: Daniel Pancu

UTA: Iacob – Bustea, Erico, Ilie, Tomozei – Miculescu (72 - Buhăcianu), Albu (85-Isac), Vorobjovas (46 - Roșu), Rusu – Roger, Antal. (72 - Rus) Antrenor: Laszlo Balint.

Arbitri: Andrei Antonie – Ovidiu Artene, Vlad Bârleanu

Cartonașe galbene: Brănescu, Passaglia, Bușu / Miculescu, Vorobjovas, Antal, Erico

.LIVETEXT REALIZAT DE ”ZIARUL DE IASI”.......

...............................

Timpul nu are răbdare cu Politehnica Iaşi.Formaţia ieşeană dispută astăzi un nou meci oficial, adversară urmând a fi UTA. Pentru ieşeni, ritmul “englezesc” de disputare a meciurilor oficiale în acest început de an cade cum nu se poate mai rău. Asta pentru că antrenorul Daniel Pancu nu poate să conteze în multe meciuri pe numeroşii jucători accidentaţi sau bolnavi de COVID-19 şi nici nu are posibilitatea de a integra rapid jucătorii transferaţi în această lună, despre care se spune că vor schimba faţa echipei.

Punctual vorbind, la meciul de azi Pancu are, după cum v-am mai informat, nu mai puţin de obt absenţe, şapte dintre acestea fiind ale unor jucători de bază. Tot atacul de bază e absent: căpitanul A. Cristea şi Calcan au fost testaţi pozitiv la SARS-CoV-2, iar Platini e accidentat. Dezintegrată e şi linia mediană.De Iriondo şi internaţionalul venezuelean Acosta, care fusese adus ca titular, au COVID, la fel ca tânărul A. Stan, iar Passaglia e accidentat. O absenţă notabilă apare şi în linia de apărare, Frăsinescu fiind suspendat după ce a încasat duminică, în meciul de la Mediaş, al patrulea cartonaş galben al stagiunii.

În plus, Dylan Flores a venit cu câteva kilograme în plus, iar o altă piesă considerată a fi o lovitură a iernii, Vega, internaţional costarican care a jucat mult în prima ligă norvegiană, nu avea aseară “cartea verde” şi este total neacomodat.

În ceea ce priveşte integrarea noilor veniţi, e limpede că aceasta nu poate să apară peste noapte, în condiţiile în care, de pildă, Iaşi a pregătit duelul cu arădenii într-un singur antrenament. Asta pentru că luni, după ce echipa a ajuns acasă spre dimineaţă de la Mediaş, după o noapte petrecută în autocar, a fost efectuată o şedinţă de recuperare, doar ieri fiind organizat un antrenament. Paradoxal, deşi joacă în deplasare şi sunt la peste 650 de kilometri de Iaşi, arădenii vor avea astăzi şi avantajul prospeţimii. UTA a jucat sâmbătă ultima dată, deci are o zi în plus de odihnă, iar deplasarea până la Iaşi a durat o oră. Deşi nou-promovaţi, arădenii au avut resurse de a închiria un avion, care a zburat direct la Iaşi, elevii lui Laszlo Balint evitând astfel un drum, tot cu avionul, cu escală la Bucureşti. Reamintim, în tur, Poli a mers la Arad cu autocarul…

În ciuda şirului de ghinioane care pare infinit, Pancu a încercat să-şi încurajeze echipa: “Nu Trebuie să nu repetăm greşelile de la Mediaş. Să fim mai pragmatici, să urmărim punctele. Ne gândim la trei puncte! Trebuie să uităm cât mai repede meciul de la Mediaş şi să ne refacem psihic şi fizic. Totul e pe repede înainte, trebuie să ne adaptăm”.

În ceea ce priveşte problemele oaspeţilor, acestea sunt generate de absenţele a trei jucători importanţi, Benga, care a fost eliminat etapa trecută, Roumpoulakou, suspendat din cauza cumulului de avertismente şi Hora, care e accidentat. La fel ca Politehnica, UTA nu stă grozav din punct de vedere psihic. Asta pentru că în ultimul meci, trupa lui Balint a pierdut în faţa unei echipe modeste, FC Argeş, cu 1-2, după ce deschisese scorul în minutul 86 şi a încasat două goluri în ultimele minute ale partidei. Imediat după duelul de azi, Politehnica va începe să pregătească disputa cu FCSB, de sâmbătă.