Cad rachete din cer! Unde și când vor pica rămășițele spațiale chinezești

Racheta Long March 5B a fost lansată pe 29 aprilie de la baza aerospațială din Wenchang, aceasta transportând modulul Tianhe care va deveni spațiul de locuit al viitoarei spații stațiale a Chinei.

Publicația China Global Times controlată de guvernul chinez a scris că racheta Long March 5B se va prăbuși probabil în apele internaționale.

Ultimele calcule ale Aerospace Corporation arată că racheta va reintra în atmosferă duminică, ora 07.19 (ora României) plus minus 8 ore.

Our latest prediction for #LongMarch5B CZ-5B rocket body reentry is ???? 09 May 2021 04:19 UTC ± 8 hours along the ground track shown here. Follow this page for updates: https://t.co/p2AU9zVEpA pic.twitter.com/rsE6yzcnHb