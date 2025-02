Câinele poștașului din Nicolina: poveste emoționantă despre relația om-câine într-un cartier din Iași. Jumătate din viață a dus scrisori

Ritualul de despărțire nu se termină însă aici. Costel își lasă geanta și îl conduce pe Negruțu până la parter, la ieșirea din bloc. „După ce îl conduc, pleacă cu un gust amar. Pleacă supărat”, a povestit, pentru Ziarul de Iași, Costel Iftimie, curier poștal la OPD Iași. Povestea înduioșătoare a celor doi prieteni – câine și poștaș – a fost făcută pubică recent pe pagina companiei Poșta Română.

Pentru Ziarul de Iași, Costel Iftimie vine cu detalii:

Costel Iftimie are 58 de ani și jumătate din viață a fost poștaș. Cât despre Negruțu, el și-a petrecut două treimi din viață fiind „poștaș”, alături de Costel – sunt ani în care au străbătut zilnic împreună un traseu de 20 de km, pe care câinele îl cunoaște acum pe de rost.

„Negruțu are cam 12 ani acum. Unii ar spune că e maidanez, dar în cartier toată lumea îl știe drept câinele poștașului. De fapt, are niște stăpâni care locuiesc lângă blocul meu și are o cușcă în exteriorul casei, așa că poate pleca și se poate întoarce când are chef”.