Câinii fotbalistului algerian Saïd Benrahma au atacat o persoană. El va fi audiat de justiţia engleză 

Saïd Benrahma, fost jucător la West Ham United şi Olympique Lyon, este judecat în Anglia după ce câinii săi au atacat un bărbat în 2023. El nu s-a prezentat la tribunal săptămâna trecută, dar va fi audiat mai târziu în cursul lunii, scrie news.ro.

Jucătorul, transferat la Neom (Arabia Saudită) vara trecută pentru 13 milioane de euro, se confruntă cu justiţia engleză pentru a răspunde pentru atacul câinilor săi asupra unui bărbat. Faptele datează din iulie 2023, când American Bully-ul său „scăpat de sub control” ar fi atacat victima care se plimba în apropierea casei sale. Un bulldog american care îi aparţinea este, de asemenea, suspectat că l-ar fi atacat pe bărbat în timpul plimbării sale.

El evolua atunci la West Ham, unde a petrecut patru ani (2020-2024). El este acuzat de deţinerea de câini periculoşi şi incontrolabili în perioada în care locuia în Hornchurch, în estul Londrei. Sancţiunile aplicabile variază de la amendă la închisoare, trecând prin interdicţia de a deţine câini şi eutanasierea acestora. În timpul aventurii sale engleze, internaţionalul algerian (40 de selecţii, 4 goluri) posta regulat fotografii cu cei doi fideli companioni ai săi.

Potrivit presei britanice, el trebuia să fie audiat joi trecut în faţa tribunalului din Willesden, dar nu a putut răspunde citaţiei, deoarece se află acum la peste 5.000 km de capitala britanică, în Arabia Saudită. Jucătorul trebuie totuşi să fie audiat în faţa tribunalului, în persoană sau prin videoconferinţă, mai târziu în această lună.

Avocatul său a cerut amânarea cazului, în care presupusul acuzat ar urma să nege faptele. „Doresc să obţin o amânare”, a declarat Adrian England presei engleze. „Nu ştiu nimic, cu excepţia punctelor esenţiale. Nu ştiu exact de ce este acuzat. Trebuie să primesc instrucţiuni de la avocatul său din Monaco pentru a-l contacta şi a vorbi cu el, în vederea primirii instrucţiunilor corespunzătoare”.

În 2021, Saïd Benrahma a devenit al treilea jucător cel mai scump din istoria West Ham, alăturându-se clubului pentru aproape 35 de milioane de euro. Cu Hammers, a marcat 24 de goluri în 155 de meciuri înainte de a pleca la Lyon, împrumutat, pe 1 februarie 2024. A fost recrutat definitiv de clubul din Rhône în vara următoare pentru 15 milioane de euro. În prima sa jumătate de sezon, a marcat trei goluri şi a dat trei pase decisive în 15 meciuri.

Următoarea sa jumătate de sezon a fost puţin mai complicată, cu trei goluri şi şase pase decisive în 21 de meciuri. Jucătorul, care nu era întotdeauna titular sub comanda lui Pierre Sage, a fost împrumutat în Arabia Saudită la sfârşitul lunii ianuarie, imediat după numirea lui Paulo Fonseca pe banca Lyonului. El a fost transferat definitiv la Neom în această vară, unde are un început de sezon dificil (o pasă decisivă în patru meciuri).

