Căldură sufocantă în saloanele Spitalului „Sf. Spiridon” din Iași. „Caloriferele ard și pacienții stau cu geamurile deschise”

Pacienții internați la Spitalul „Sf. Spiridon” din Iași se plâng că în saloane este mult prea cald. Oamenii spun că au ajuns să stea cu geamurile deschise și îmbrăcați sumar, după ce căldura a fost dată prea tare, deși afară temperaturile au urcat până la 17 grade.

În urma unei sesizări primite de la o aparținătoare, care a reclamat faptul că soțul său, internat în spital, este nevoit să stea în maieu și cu geamul deschis din cauza temperaturii ridicate din salon, „Ziarul de Iași” a efectuat o vizită la unitatea medicală, unde a constatat că situația semnalată se confirmă

„Se duc banii pe fereastră, e păcat. De medicamente n-au bani, dar caloriferele ard de la căldură și pacienții stau cu geamurile deschise”, a declarat aparținătoare.

La fața locului, reporterii au constatat că, într-unul dintre saloane, deși temperatura era foarte ridicată, doar un singur pat era ocupat. În acesta se afla un bărbat de 65 de ani, îmbrăcat în maieu și desculț, care nu putea să se odihnească din cauza temperaturii ridicate.

„E cald și ziua și noaptea, astăzi a fost cald și afară și vedeți, e mult prea cald. Păcat de banii care se dau pe căldura”, a precizat acesta.

Pacienții de pe mai multe etaje au confirmat că situația se repetă în numeroase saloane, iar singura soluție la care recurg este să deschidă geamurile pentru a diminua căldura excesivă. „Ziarul de Iași” a contactat conducerea Spitalului „Sfântul Spiridon” din Iași și va reveni cu punctul de vedere al acesteia imediat ce va fi transmis redacției.

