Cale bătută de la ţară la oraş

Rucsacul mare, de munte, cu care n-am fost niciodată pe munte, dar pe care-l folosesc curent de de-acum peste 20 de ani în călătoriile mele, fie ele de la Iaşi la Amnaş (şi retur), fie din România-n Germania (şi retur, of course), e cântărit: 17 kg - e bine, e foarte bine. Ar mai fi încăput una-alta, dar evit, dacă pot, să depăşesc 20 de kilograme - nu de alta, dar aş avea ceva probleme de-ar trebui să-l salt sus, la bagaje, în tren. Toamna am mai păţit-o (de-am umplut cam tare rucsacul), iar ca să-l salt la bagaje a trebuit să mă chinui precum un halterofil la stilul „aruncat”!

S-a oprit ploaia? S-a oprit. Fac ultimele verificări. Borseta. Mobilul. Cheile. Scot bagajele pe holul de la intrare. Închid oblonul de la odăiţa din spate. Scot siguranţele de la panoul electric. Încui uşa veche a casei cu cheia mare (pentru broasca originală, de epocă), cu cheia de yală, yala de deasupra montată abia prin 1990. Duc bagajele în faţa portiţei, încui portiţa. Îmi aprind o ţigară. Mereu aştept câteva minute - poate trece o maşină de ocazie. Foarte rar s-a întâmplat să treacă una cu un şofer disponibil (ori cu loc) să mă ia. Apoi pornesc pe jos, ca de atâtea şi atâtea ori din 2004 încoace.

Niciodată nu mi-am organizat cumva vreun transport până la Gara Sălişte (cu excepţia unei dăţi când trebuia să plec de la Amnaş, via Sibiu, spre Germania şi ploua în draci în dimineaţa plecării - ad hoc am sunat la un cunoscut şi m-a dus el la gară, contra cost, desigur). Mereu am ajuns, iar ca să n-am niciun fel de stres, pornesc din timp, cu cel puţin 90 de minute înainte (îndeobşte îmi trebuie 65), astfel încât să ştiu că voi ajunge negreşit la tren, având timp, la o adică, să mai fac şi câte-o poză şi o pauză de rehidratare sus, deasupra hulei.

Nici n-am ieşit bine din sat, că văd prima poză: scot digitalul, fotografiez cd-ul aruncat pe marginea drumului de vreun automobilist nervos că, să zicem, nu mai funcţiona compact-discul: „Iubeşte!!!!!!!!” cu Adriana Andoni (n-am auzit de ea). Asta aşa, pentru „rubrica” mea de pe FB Ce mai aruncă unii-n peisaj ori Gunoiadul românesc, la alegere.

Din când în când, mă depăşeşte câte o maşină. N-am făcut vreun semn niciuneia să mă ia. Din când în când, desigur, coboară câte-o maşină spre sat. Pauză de rehidratare sus, pe hulă, n-am mai făcut. Nici altă poză - de pildă cu râpa din hula Amnaşului umplută de gunoaie: prea urâtă şi lumina, cu cerul acoperit complet de-o pătură de nori. Am mai făcut eu, totuşi, trei fotografii cam pe la jumătatea drumului, una, ce să vezi, cu alt cd aruncat pe geam: „Viaţa mea e o poveste” cu Maria Constantin. Din aceeaşi colecţie de muzică, adică Taifasuri. Mda.

După o oră de mers pe jos, am ajuns pe podul peste A1, pod neprevăzut nicicum şi pentru a fi traversat în siguranţă de către pietoni (de, cine să se gândească că mai sunt unii care fie vor, fie sunt nevoiţi să meargă pe jos de la Amnaş la Gara Sălişte) şi pe care-l traversez pe partea stângă pentru că banda de siguranţă între carosabil şi balustradă e mai lată acolo. Aşa şi acum. Iar pe la mijlocul podului, mă trezesc că opreşte o maşină în dreapta mea, şoferiţa (o femeie de vreo 35 de ani, cu ochelari, frumuşică) coboară geamul şi mă-ntreabă dacă poate să mă ia undeva!?

- Mulţumesc, zic, dar eu merg la gară! Ocazie cu care arăt cu mâna spre clădirea gării ce se află la 3-4 minute distanţă.

Femeiea cea drăguţă şi-a văzut de drum, iar eu, desigur, la fel - nu fără a mă-ntreba cum de s-o fi oprit ea în dreptul meu fix pe pod? Aşa, din drum, îndeobşte încă la oareşce depărtare de gară ori de intersecţia mare de pe DN1 cu cele două moteluri şi două benzinării ori de Sălişte (sunt peste 2 km de la gară până-n oraş!) m-au mai luat şoferi, dar oferta de pe pod a reprezentat o premieră! Hm. M-o fi crezut vreun turist rătăcit (era înainte de Paşti) şi cine ştie, te pomeneşti că are chiar ea însăşi vreo pensiune?

Ajuns la gară, mi-am schimbat cămaşa transpirată şi maioul ud de-a dreptul cu un maiou şi-o cămaşă uscate: altă viaţă!

Mi-am aprins o ţigară şi abia apoi mi-a venit (of, ca de atâtea ori!) în minte replica faină ce-ar fi trebuit s-o rostesc atunci când şoferiţa m-a întrebat dacă poate să mă ia undeva:

- Doar dacă mergeţi la Iaşi!

Păi, nu? Nu ştiu, dar ceva mă face să cred că ar fi gustat gluma.

PS. Evident că am mai făcut ceva poze aşteptând trenul - printre ele, una cu nişte nume scrijelite pe unul dintre pereţii clădirii gării. Prea mi-a plăcut combinaţia „Mefisto + Faustina”!

