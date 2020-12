Caleidoscop

Am un defect (bine, am mai multe, dar...): nu reţin zilele naşterii şi morţii rudelor şi prietenilor. Am uitat şi de ziua morţii lui Dorin Spineanu, 2 decembrie 2015, scriitorul, publicistul şi mai ales omul la care am ţinut foarte mult. Cred că viaţa mea a luat alt curs în direcţia literaturii de când l-am cunoscut, ianuarie 1990. Mergeam în apartamentul lui din Păcurari ca în cel mai frumos loc de pe pământ. Mintea mea s-a umplut atunci cu vise şi viziuni din altă viaţă. Cu asta am spus totul. Dumnezeu să-l odihnească!