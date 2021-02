Ministerul Educaţiei a anunţat, marţi seară, că, în anul şcolar 2021 – 2022, cursurile vor începe în 13 septembrie, vor exista două semestre, cu un total de 34 de săptămâni.

”Cursurile anului şcolar 2021 - 2022 vor începe luni, 13 septembrie 2021. Decizia este prevăzută în ordinul ministrului Educaţiei nr. 3243/5 februarie 2021, publicat în Monitorul Oficial de astăzi, 16 februarie 2021”, anunţă MInisterul Educaţiei, marţi seară.

Semestrul I

- 14 săptămâni de cursuri, dispuse în intervalul 13 septembrie 2021 - 22 decembrie 2021.

Semestrul al II-lea

- 20 săptămâni de cursuri, dispuse în intervalul 10 ianuarie 2022 - 10 iunie 2022, cu includerea programului ,,Şcoala Altfel’’, în perioada 8-14 aprilie, perioada în care se pot organiza fazele naţionale ale olimpiadelor şcolare.

Vacanţele elevilor sunt programate astfel:

• 25 - 31 octombrie 2021, vacanţă pentru învăţământ preşcolar şi primar;

• 23 decembrie 2021 - 9 ianuarie 2022, vacanţa de iarnă;

• 15 aprilie 2022 - 1 mai 2022, vacanţa de primăvară;

• 11 iunie 2022 – până la data din septembrie 2022 la care vor începe cursurile anului şcolar 2022 – 2023, vacanţa de vară.

”Prin excepţie de la prevederile anterior menţionate, pentru clasele terminale din învăţământul liceal (clasa a XII-a zi, clasa a XIII-a seral şi frecvenţă redusă), anul şcolar are 32 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 27 mai 2022. Pentru clasele a VIII-a, anul şcolar are 33 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 3 iunie 2022, în timp ce pentru clasele din învăţământul liceal - filiera tehnologică (exceptând clasele terminale anterior menţionate), respectiv pentru clasele din învăţământul profesional, anul şcolar are 37 de săptămâni de cursuri”, a mai precizat Ministerul.

