Călin Georgescu, la fel de riscant ca Hitler. Ne putem asuma consecințele?

Democrația nu se face cu violență. Democrația are nevoie de reguli care să fie respectate, are nevoie de o Constituție care să fie recunoscută și de oameni care să pună legile în aplicare fără ezitare sau discriminare. Are nevoie de oameni vigilenți care să miroase și să oprească dictatorii, nebunii sau nevolnicii intelectual.