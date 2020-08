Călin Popescu Tăriceanu anunţă că va candida la Primăria Capitalei

„Am luat decizia să îmi depun candidatura pentru Primăria oraşului Bucureşti. Poate vă întrebaţi de ce şi am să vă explic în câteva cuvinte. În primul rând, am constatat că în Bucureşti nu există niciun candidat liberal. Nicuşor Dan nu are profil liberal, ca să nu mai vorbesc de faptul că planează probleme serioase de întrebare asupra profilului liberal al PNL. Celălalt candidat important Gabriela Firea de la PSD. Cred că electoratul liberal are nevoie de o reprezentare pe măsură. Sunt de 30 de ani liberal şi cred că în momentul de faţă, acesta e al doilea argument, având în vedere că trecem printr-o perioadă dificilă generată de epidemia cu coronavirus, nu e timp de experimente, e nevoie de oameni cu greutate. Experienţa pe care am acumulat-o ca premier şi ca preşedinte a Senatului sunt extrem de utile pentru a clădi o strategie şi viziune pentru oraşul Bucureşti”, a afirmat Călin Popescu Tăriceanu joi într-o conferinţă de presă susţinută la sediul ALDE.

Tăriceanu a mai explicat că organizaţiile ALDE pot avea liste comune cu PSD, prin prisma alianţei cu social-democraţii, însă trei pătrimi din filialele ALDE au ales să meargă pe cont propriu la alegerile locale

„În al treilea rând, mă consider în situaţia de a avea o anumită responsabilitate şi obligaţie nu numai de electoratul liberal, ci şi faţă de organizaţiile liberale din ţară, de colegii mei de partid. Acesta e un îndemn la luptă, la competiţie pentru toate organizaţiile ALDE din ţară. Am decis să dăm autonomie de decizie în privinţa participării la alegerile locale. Am încheiat un acord cu PSD şi organizaţiile pot merge alături de PSD în alegerile locale, dar trei pătrimi din organizaţiile ALDE au decis să meargă singure la locale”, a conchis Tăriceanu.