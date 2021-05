Calitate şi sănătate: produse fast-food care nu se strică niciodată!

- Bună ziua! Îmi spuneaţi adineauri că oferiţi clienţilor mâncare ca la mama acasă...

- Ca la mama mea acasă, că n-am de unde şti cum e la mamele lor de clienţi. Mama mea era mereu ocupată, apăruseră primele telenovele şi stătea la televizor, n-avea timp de mine. Îmi dădea fast-food tradiţional românesc, mâncam ca preşedinţii străini primiţi în vizită la noi în ţară, adică pâine şi sare, după datină.

- Văd că la chioşc aveţi multe, nu doar pâine şi sare. Nu vă temeţi de intoxicaţii? De la maioneză, de exemplu, că stă aşa, în plin soare...

- Intoxicaţia se face de la ouă, iar aici nu-i cazul. Avem o maioneză care nu se strică niciodată, am uns cu ea şi balamalele şi acum nu mai scârţâie uşa.

- Mai văd muştar şi ketchup: ele din ce sunt făcute?

- Din maioneză cu colorant galben, respectiv roşu, şi cu arome. Reţeta e aceeaşi, dar s-au produs nişte ionizări, au plecat electroni de pe ultimul strat...

- Nici crenvurştii şi parizerul cu care faceţi tartinele nu se strică aşa, la căldură?

- Acasă vă ţineţi la frigider hârtia igienică şi spuma poliuretanică? Recunosc, mai punem în amestec, pentru consistenţă, şi silicon sanitar transparent, că seamănă cu zgârciurile din carne, dar nici el nu se strică.

- Cum sunt chifteluţele şi micii?

- Amestecul are mai mult silicon, e mai elastic. Să nu scăpaţi cumva o chifteluţă pe jos, că sare ca o minge şi n-o mai prindeţi!

- Brânza proaspătă pare apetisantă; asta bănuiesc că o luaţi de la ţărani, nu?

- Da, de la vărul de la ţară, că fură lapte de var de pe un şantier, unde lucrează...

- Nu se poate fast-food fără pizza; dumneavoastră din ce o faceţi?

- Are deasupra felii din parizerul, crenvurştii şi brânza de care am vorbit adineauri; ce vedeţi verde nu-i busuioc, ci mucegai, de la umezeală, că a fost o gaură în perete.

- Şi aţi rezolvat, aţi astupat spărtura?

- Am pus multă spumă poliuretanică şi silicon sanitar, ce să facem? De-aia am avut, zilele trecute, mai puţine produse, că am cam consumat din materia primă!