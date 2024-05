Calvarul admiterii în clasa a V-a: copii de 10-11 ani susțin și 4 examene în două săptămâni

Deși mai este aproximativ o lună până la Evaluarea Națională și Examenul Național de Bacalaureat, elevii de clasa a IV-a au trecut deja prin tumultul testărilor, pentru a fi admiși la școli cât mai bine cotate. În municipiul Iași, până acum, au fost organizate concursuri de admitere la șapte școli, urmând ca în acest final de săptămână să urmeze un alt tur de testări pentru intrarea în gimnaziu în anul școlar 2024-2025. Unii părinți sunt relaxați în ceea ce privește înscrierea în clasa a V-a, însă alții sunt demoralizați, ceea ce, cumva, este de înțeles, întrucât concurența la aceste testări a fost dublă chiar și față de admiterea la Medicină.

Până acum, în Iași, concursurile care s-au desfășurat au fost pentru admiterea la Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” (8,29 elevi/loc), Colegiul Național „Vasile Alecsandri” (6,76 elevi/loc), Colegiul Național „Costache Negruzzi” (6,15 elevi/loc), Colegiul Național „Mihai Eminescu” (5,2 elevi/loc), Colegiul Național „Emil Racoviță” (5 elevi/loc), Liceul Teoretic „Miron Costin” Iași (3,68 elevi/loc) și Liceul de Informatică „Grigore Moisil” Iași (2,92 elevi/loc). Sâmbătă, 25 mai, urmează testarea la Colegiul Național, Liceul Universității „Alexandru Ioan Cuza” și Colegiul Național Pedagogic „Vasile Lupu”.

Către redacția noastră s-au îndreptat câțiva părinți care au copii în clasa a IV-a și au dorit să povestească experiența lor în ceea ce privește înscrierea la gimnaziu.

Au fost părinți care au povestit cum și-au purtat copilul încă din clasa a III-a la meditații, însă, din cauza emoțiilor din ziua examenului, acesta nu a putut obține punctajul necesar. Fiindcă testările amintite până acum au fost organizate în trei zile diferite, acei elevi au avut posibilitatea să participe la trei astfel de concursuri. Însă, unii dintre ei nu au reușit nici după trei încercări și așteaptă cea de-a patra șansa.

În învolburarea unora de a găsi cea mai de top școală pentru propriul copil, de a-l înscrie la toate concursurile de admitere organizate, pentru a fi sigur că ocupă un loc în unul dintre ele, mai există și unii care decid să continue studiile la unitatea de învățământ unde a făcut clasele primare. Testările pentru înscrierea în clasa a V-a sunt organizate doar în acele școli în care numărul elevilor înscriși este mai mare decât numărul locurilor disponibile, iar la școlile unde există ciclul primar, copiii au locul asigurat pentru gimnaziu, dacă a existat o solicitare din partea părinților. Prin urmare, participarea la concursurile de admitere nu este obligatorie.

Citește și: Record la admiterea în clasa a V-a la Colegiul “Negruzzi”: 6 elevi/loc. S-au înscris de două ori mai mulți candidați față de anii trecuți

Președintele Filialei Iași a Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți, Constantin Neagu, a declarat pentru „Ziarul de Iași” că a fost martorul multor părinți descurajați ai căror copii au susținut trei examene, după numeroase ore de meditații.

„Am regăsit multe ecouri foarte descurajate, în sensul în care a ajuns un copil să dea chiar și trei examene. Vorbim de niște copii de 10-11 ani care susțin aceste concursuri rând pe rând. Cu așa mare concurență este descurajant și, uneori, chiar trautamatizant pentru unii dintre ei. Am vorbit atât cu părinți ai căror copii au reușit, dar și cu părinți ai căror copii nu au reușit. În ambele situații emoțiile au fost foarte greu de gestionat și de asta cred că trebuie tras un semnal de alarmă. Să fie 8 copii pe un loc mi se pare foarte mult”, a transmis Constantin Neagu.

După experiența trăită în urma testărilor pentru înscrierea în clasa a V-a, un părinte din Iași ne-a mărturisit că înțelege de ce de la un an la altul crește numărul cazurilor de analfabetism funcțional, abandon școlar și depresie. Copilul său a fost înscris la mai multe concursuri, iar de la o testare la alta a trecut prin numeroase gânduri de eșec, crezând că acesta nu va reuși să intre la niciuna din școlile alese.

„Suntem în anul 2024, iar modificarea majoră a învățământului gimnazial și liceal a început prin renunțarea la treapta I sub diverse argumente și ne-am mutat de la vârsta de 14-15 ani la vârsta de 10-11 ani. După 25 de ani, am mutat presiunea dintr-un loc în altul și, mai rău, spre o vârstă mai mică. O mică vină, poate, o au și părinții, fiindcă nu sunt vehemenți, lucru care este de înțeles, pentru că cel mai important pentru fiecare este copilul. La un moment dat tindeam să cred că părinții sunt vinovați, dar nu e așa. Într-o săptămână mi-am schimbat opinia după ce am reușit să văd lucruri care până acum nu mă preocupau. Acum nu mai cred că părinții sunt vinovați”, a explicat respectivul părinte.