Calvarul din Nicolina-CUG. După o săptămână de paralizie, Primăria mișcă un deget. Nu-i destul!

La aproape zece zile de la începerea şcolii, Primăria, cea care ar fi trebuit să ofere explicaţii încă din prima zi, ne-a oferit ieri primele informaţii referitoare la calvarul rutier din zona CUG - Nicolina. Tramvaiele erau şi ieri pline încă de la capăt de linie, la primele ore ale dimineţii. Potrivit unor ieşeni, la 6.40 erau deja pline două tramvaie în capăt CUG, doar unul dintre acestea plecând din staţie la acea oră. Tramvaiul care a plecat la 6.40 a ajuns în Copou la 7.05. Celălalt însă a ajuns puţin înainte de ora 8. La insistenţele noastre în cadrul municipalităţii, şi în numele miilor de ieşeni nemulţumiţi, viceprimarul Daniel Juravle ne-a prezentat ieri în exclusivitate care sunt discuţiile în prezent la nivelul Primăriei legate de traficul din zonă şi ce variante sunt luate în discuţie. Unele pe termen scurt, altele pe termen ceva mai lung. Bandă unică mult mai lungă, parcări dedicate la capăt CUG unde cei din Lunca Cetăţuii, Valea Adâncă etc. să-şi lase maşinile, interzicerea parcării pe un sens al şoselei Nicolina sunt doar trei din măsurile vizate. „Lucrurile nu pot decât să se înrăutăţească de la 1 octombrie, cu venirea studenţilor“, a recunoscut Juravle.

Şi ieri, la fel ca în ultimele zile, mai mulţi ieşeni sau exprimat public, mulţi direct prin intermediul redacţiei, relatând că traficul pe ruta capăt CUG - Podu Roş continuă să fie o mare problemă, iar elevii care doresc să ajungă la timp la ore trebuie să plece în continuare cu noaptea în cap de acasă. Totuşi, chiar şi aşa, mijloacele de transport în comun sunt pline încă de la capăt de linie: tramvaiul care a plecat la 6.40 ieri era deja plin până la refuz, şi la fel şi cel programat să plece câteva minute mai târziu. „Ziarul de Iaşi“ a contactat ieri municipalitatea, care tace de la începerea şcolii, pentru a oferi un răspuns publicului. Am ajuns astfel la viceprimarul Daniel Juravle, de la care am aflat care sunt, în viziunea municipalităţii, posibilele rezolvări ale Primăriei cu privire la trafic şi ce planuri sunt luate în considerare.

Parcare în Rondul CUG, bandă unică de acolo, parcare interzisă pe şoseaua Nicolina

„Chiar astăzi (n.r. - ieri) am discutat cu consilierii de la USR şi PSD. Încercăm să gândim o soluţie pentru zona CUG. Ne gândim la un «park and ride» la Rond, în capăt, şi să încercăm să prelungim banda unică pentru transport în comun. Aceasta este însă doar o idee, şi nu există o hotărâre în acest sens. Trebuie gândit modul în care va fi pusă în aplicare. Trebuie să îi motivăm pe cei care vin din Lunca Cetăţuii, din Valea Adâncă etc. să îşi lase maşina într-o parcare şi să folosească transportul în comun care să te aducă mult mai repede în Podu Roş, în 10-15 minute, decât o oră cât ai putea face cu maşina“, afirmă Daniel Juravle.

Astfel, sugerează viceprimarul, măcar una dintre variantele de transport - maşină sau CTP - să circule într-un timp rezonabil, având în vedere că în prezent atât mijloacele de transport în comun, cât şi autoturismele, petrec un timp îndelungat şi comparabil în trafic.

„Cred că problema transportului în comun este cel mai facil de a fi rezolvată în momentul de faţă, mai ales că avem şi tramvaiele cele noi, şi atunci, într-un fel sau altul, mă gândesc că cetăţenii se vor bucura şi de un grad de confort ridicat, dar şi de rapiditate, şi să încercăm să-i motivăm. Vrem să dăm drumul şi la o campanie de conştientizare, prin care vom încerca să-i facem pe cetăţeni să înţeleagă că-i mai bine să folosească transportul local din CUG până în Podu Roş sau până în Centru, pentru că, odată ce ai trecut de Podu Roş, lucrurile se mai simplifică. Planuri sunt, noi vom da drumul la o strategie în comun cu cei de la USR, PSD şi toate partidele din Consiliul Local cu care am discutat astăzi (n.r. - ieri), să ne ocupăm de partea de parcări la nivelul municipiului Iaşi, să consultăm o firmă care să facă o strategie serioasă de parcări. Şi automat poate vom reuşi să eliberăm şi maşinile parcate de la trama stradală pe şoseaua Nicolina, şi să putem veni cu un mijloc suplimentar de mobilitate urbană, fie biciclete, fie trotinete, fie ambele. Construim piste practic pe trama stradală. Avem idei, avem şi ceva bani prinşi în bugetul local pentru lucrul acesta. Sperăm ca, uşor, uşor, să descongestionăm zona de acolo. Pentru că, într-adevăr, este o situaţie neplăcută, şi ne pare rău că în momentul de faţă este situaţia aceasta. Dar uşor, uşor, şi cu multă înţelegere, vom reuşi să o scoatem la capăt“, a mai spus el.

„Lucrurile nu pot decât să se înrăutăţească la 1 octombrie“

Viceprimarul afirmă că au existat discuţii şi în ceea ce priveşte programul diferenţiat de începere a orelor la şcoli, dar şi introducerea de echipe suplimentare ale Poliţiei Locale pentru fluidizarea traficului în orele de vârf, subliniind că doreşte să vadă şi cum va evolua situaţia de la 1 octombrie, când se întorc în Iaşi şi studenţii.

„Vom vedea cum va evolua situaţia de la 1 octombrie, cu venire studenţilor. Pentru că lucrurile nu pot decât să se înrăutăţească, şi atunci vom avea o situaţie mai clară. Ideal ar fi construirea unor şcoli în CUG şi în Valea Adâncă“, afirmă Juralve, cu referire la alte planuri pe termen mai lung.

Liber pe transportul în comun miercurea

În privinţa unor discuţii cu operatorii economici, care ar putea începe programul de lucru mai târziu sau diferenţiat, la ore diferite, viceprimarul Juravle afirmă că Primaria nu poartă discuţii directe în acest sens, însă sunt organizaţii care au început astfel de demersuri.

„Avem un proiect în desfăşurare cu Civica de găsirea de soluţii colaborative prin care am luat în calcul să începem să discutăm cu firmele de IT să folosească angajaţii acestora mai mult mijloacele de transport în comun. Înţeleg că Civica a făcut nişte demersuri în acest sens, şi sunt ceva rezultate; ne bucurăm pentru asta, şi urmează ca Primăria să susţină eventual poate cu o zi liberă pe transportul public local, miercurea, pentru a fi un pic mai prietenoasă cu mediul ziua de miercuri şi pentru a scădea şi presiunea pe traficul rutier. Planuri sunt, ideal este să reuşim să începem de undeva“, a completat Daniel Juravle.

Două parcări supraterane, prinse în bugetul de anul viitor

În privinţa maşinilor parcate pe una din benzile de mers, care reprezintă o problemă pe ruta capăt CUG - Podu Roş, viceprimarul afirmă că se lucrează în momentul de faţă, la departamentul de investiţii, pentru două parcări supraterane.

„Ele au mai fost scoase la licitaţie acum ceva vreme şi nu s-a prezentat nimeni, şi mă gândesc că prioritară este zona CUG. Vom încerca să facem o parcare surpraterană, probabil pe bugetul anului viitor, în zona Fortus. Acel «park and ride», dar să poată fi folosit şi de cei care parchează la trama stradală, sau chiar din spatele blocurilor, unde sunt străduţe înghesuite, astfel să aibă mai multă libertate de mişcare transportul public şi cei care vin din Lunca Cetăţuii şi trebuie neapărat să vină cu maşina“, afirmă viceprimarul Juravle.

O rezolvare imediată

Ca o măsură imediată de rezolvare a transportului în comun, viceprimarul afirmă că CTP calculează în prezent timpii de plecare a mijloacelor de transport în comun, pentru a vedea care este nevoia reală a acestora mai ales pe ruta CUG - Podu Roş.

„CTP calculează acum timpii, şi încercăm să revenim la forma iniţială, de 6-7-8 minute între două mijloace de transport. Pentru că, într-adevăr, chiar dacă sunt tramvaiele noi venite şi pot să ducă 240-250 de persoane, ele sunt pline la orele dimineţii, şi atunci trebuie suplimentat acolo. Vom avea o discuţie mâine dimineaţă (n.r. - azi) cu cei de la CTP şi vom încerca să suplimentăm“, a afirmat viceprimarul.

Exemplul să vină de la instituţii

„Ziarul de Iaşi“ a discutat şi ieri cu mai mulţi ieşeni afectaţi de traficul infernal pe acest traseu despre posibilitatea ca firmele pentru care lucrează să înceapă la ore mai târzii programul de lucru. Unii însă au replicat că demersul ar putea începe chiar cu instituţiile de stat, iar angajaţii acestora să înceapă mai târziu programul de lucru.

„Nimănui nu-i convine să înceapă lucrul mai târziu, ca apoi să ajungă după 18 sau 19 acasă. Instituţiile de stat ar putea da un exemplu, şi să stabilească chiar ele un program care să ajute la descongestionarea traficului“, afirmă unul dintre ieşenii care au discutat cu reporterii „Ziarului de Iaşi“.