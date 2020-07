Camelia Gavrilă-Candidatura: Argumente, gânduri, opinii la început de campanie (P)

Istoria nobilă, frumusețea și spiritualitatea orașului Iași, așteptarea zadarnică a unor mari proiecte mereu amânate, valențele culturale, istorice și educaționale au reprezentat motive esențiale pentru a accepta provocarea unei noi ipostaze și a unui traseu politic și administrativ. Poarta principală de acces spre Uniunea Europeană, oraș situat strategic și simbolic la granița de est a țării, municipiul Iași trebuie să îndeplinească anumite standarde specifice modernității și dimensiunii europene, dincolo de proiecte mărunte, de viziuni limitate, de un sistem de management administrativ bazat pe clientelism, abordări mediocre și interese obscure.

Într-o perioadă dificilă, cu multe provocări de natură medicală, administrativă, economică, am decis să candidez pentru a oferi cetățenilor SIGURANȚA unui proiect politic modern și creativ, perspectiva nivelului profesionist de implicare, dar și siguranța unei comunități dezvoltate, care înseamnă servicii publice de calitate, instituții medicale de nivel ridicat, evoluție economică în ritm ascendent, certitudinea unui Iași al culturii și educației valorizate deplin, conturarea treptată a unui oraș cu o infrastructură rutieră modernă, un spațiu urban complex și polivalent, capabil să-și valorifice, în egală măsură, potențialul turistic și economic.

În viziunea mea Iașul trebuie să devină centrul educațional, cultural și medical de referință al României, asigurându-se calitatea instituțiilor respective, efervescența intelectuală, anvergura cercetării științifice, valorificarea unei resurse umane cu pregătire înaltă, sprijinul unei administrații social-democrate implicate.

Decizia de a candida a fost și rezultatul votului de încredere oferit de cetățeni prin sondajele de opinie efectuate, aceștia au exprimat păreri favorabile, intenții de susținere, apreciere pentru cariera profesională și politică, menționând că doresc un reprezentant integru, profesionist și orientat, cu preocupare și empatie, spre nevoile și aspirațiile lor. Analizele sociologice, rezultatele sondajelor, ideile desprinse din focus grupuri, dar și votul intern din Biroul Permanent Județean al Partidului Social Democrat – Filiala Iași mă onorează și mă responsabilizează în acest demers dificil.

Valoarea reperelor ieșene amintite este dublată de activitatea mea profesională, dedicată în totalitate serviciului public, educației în județul Iași, problemelor „cetății” sau susținerii conceptului de dezvoltare națională prin demersuri legislative și politici publice eficiente. Rezultatele consemnate în timp au reprezentat eforturi de echipă profesionistă, competențe manageriale, implicare activă, motivație profundă, în sensul construirii unei comunități mai bune. Cariera de profesor dăruit școlii, activitatea de peste 12 ani în calitate de inspector școlar general, ipostaza de director al unui colegiu de tradiție, Colegiul Național „C. Negruzzi” din Iași, înființat în 1895 tocmai pentru a oferi o educație de elită tuturor tinerilor, indiferent de condiția socială, sunt argumente care vorbesc despre rolul decisiv pe care l-am avut, în contexte de reformă și integrare europeană, pentru dezvoltarea învățământului ieșean. În acești ani școala ieșeană s-a remarcat constant prin calitatea învățământului, prin multitudinea proiectelor educaționale, europene derulate, s-au adăugat servicii educaționale la standarde europene, rezultate remarcabile la examene, olimpiade, concursuri naționale și internaționale, susținerea unui valoros centru de excelență, un management educațional eficient, profesori foarte bine pregătiți, dedicați unei meserii nobile, parteneriate de substanță cu universitățile ieșene.

Între anii 2000-2012 mandatele de consilier local, funcția de președinte al Comisiei de Învățământ – Cultură, poziția de viceprimar al Municipiului Iași au reprezentat alte contexte și etape de cunoaștere și înțelegere a administrației publice locale, momente în care am susținut proiecte majore de dezvoltare a orașului, am preluat problemele cetățenilor spre analiză și dezbatere, am identificat soluții și oportunități de evoluție în diferite domenii de competență. Orașul Iași trebuie analizat și susținut din dublă perspectivă – națională și internațională, pentru că acesta înseamnă istorie, cultură, spiritualitate, potențial creativ. De asemenea, sunt așteptate proiecte majore, oportunități de dezvoltare și împlinire a destinului său ales, în acest sens contează și experiența mea din ipostaza de parlamentar, de președinte al Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport, cât și perspectiva de la nivelul Consiliului Național al PSD, în calitate de coordonator al Departamentului pentru Educație Națională.

Proiectul meu pentru Iași presupune o viziune modernă, cunoaștere, abordare strategică, integrată, de nivel național, o perspectivă clară asupra principalilor indicatori de dezvoltare, dar și armonizarea valențelor culturale, tradiționale cu deschiderea spre provocările lumii europene postmoderne.

Deputat PSD de Iași

Prof. dr. Camelia GAVRILĂ

VICEPREŞEDINTELE COMISIEI PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT