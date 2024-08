Camelia Voinea, mama gimnastei Sabrina Voinea : Merg până în pânzele albe, până se va face dreptate

“Acum suntem puţin mai bine, şocate am fost alaltăieri. Sper finalul să fie măcar fericit, pentru că nu ne vom lăsa. Eu una personal nu mă las. Ştiu ce dificultate a avut Sabrina la sol, cât de corect a executat şi partea artistică şi partea acrobatică. Faptul că au încercat să ne păcălească cu acea zecime .. Merg până în pânzele albe, până se va face dreptate. Eu nu cer medalia nimănui. Pot fi la egalitate dar Sabrina este clar că are bronzul urcând cu această zecime. Sper să dea rezultatul mâine. Acum, când coboram scările avionului a venit un mail că ar mai trebui completat ceva. Oricum, până la finalizarea JO va trebui să avem un rezultat final. Au mai cerut ceva, dar nu am apucat să citesc mailul. Mulumesc din suflet că aţi fost lângă noi. Au vrut să credem că România este mică. Dar noi suntem puternici. Nu ne vom lăsa”, a spus Camelia Voinea.