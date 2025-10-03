Camera de Conturi Iași și-a băgat nasul în ciorba servită în grădinițe: 4 unități, avertizate pentru nereguli în achiziții pentru hrana preșcolarilor

Patru unități de învățământ din Iași au fost avertizate de Camera de Conturi Iași să-și facă ordine în achizițiile publice pe care le derulează. Unitățile obișnuiesc să facă încredințări directe de produse alimentare similare: ar trebui să inițieze licitații.

Instituțiile de învățământ preșcolar au făcut obiectul unei verificări a inspectorilor Camerei de Conturi. Obiectul controlului a vizat modul în care aceste unități au derulat, în anul 2024, achizițiile de produse alimentare pentru asigurarea mesei calde. Raportul inspectorilor arată că, în cazul a patru unități, au fost găsite nereguli: deși trebuiau să organizeze licitații, grădinițele cu program prelungit 3, 16, 22 și 26 au preferat metoda achiziției directe.

Cu toate că fiecare unitate risca o amendă cuprinsă între 5.000 și 30.000 lei, Camerei de Conturi a preferat să le sancționeze cu avertisment. Concluziile inspectorilor nu sunt de natură să acuze suspiciuni în derularea achizițiilor: nu se face referire la firme și nici măcar la sume.

Peste 1.000 de achiziții directe în valoare de 1,5 milioane lei

În schimb, din informațiile care pot fi consultate în sistemul electronic de achiziții publice, rezultă că cele patru grădinițe au avut, în total, peste 1.000 de achiziții directe cu o valoare cumulată de circa 1,5 milioane lei pe parcursul anului 2024.

Astfel, în medie, în cazul fiecărei grădinițe, achizițiile de produse alimentare au trecut pragul valoric (peste 270.000 lei în cazul produselor alimentare) care instituie obligativitatea organizării unei licitații.

„Deși valoarea estimată pentru produse alimentare pentru anul 2024 în vederea asigurării hranei pentru preșcolari cumula o valoare peste limita valorică a pragului de achiziții directe, nu a fost selectată procedura de atribuire corespunzătoare pentru contractele de furnizare produse alimentare, metoda de achiziție realizată fiind cea a achiziției directe”, se arată în raportul Camerei de Conturi.

În același timp, inspectorii spun că achiziția poate fi făcută prin intermediul unei licitații cu procedură simplificată și cu o eventuală împărțire pe loturi.

„Întocmirea unei proceduri de lucru privind achizițiile de furnizare produse alimentare pentru asigurarea hranei preșcolarilor, în concordanță cu valoarea estimată a produselor care se intenționează a se achiziționa, (…) selectarea procedurilor de achiziție adecvate din cele prevăzute prin lege în condițiile asigurării principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţie publică”, este una dintre măsurile dispuse de inspectori care trebuie implementată de conducerea grădinițelor cel târziu până la finalul lunii februarie 2026.

Un alt aspect sesizat de către inspectori constă în faptul că, în cazul unor contracte de furnizare de produse alimentare, nu a existat viza de control financiar.

Achizițiile făcute de către instituțiile de învățământ preșcolar acoperă o gamă variată de produse alimentare: carne, dulciuri, fructe, panificație, patiserie, legume și alte tipuri de produse similare. De regulă, valorile de contractare sunt relativ mici, dar, pe parcursul unui an, suma cumulată ajunge la valori mari și, așa cum au constatat și inspectorii Camerei de Conturi, (poate) trece pragul valoric pentru achizițiile directe.

Studiu de caz: Grădinița cu program prelungit nr. 22

Verificările „Ziarul de Iași” în sistemul electronic de achiziții publice au arătat că cea mai mare valoare cumulată a achizițiilor directe pentru produse alimentare în anul 2024 a fost în cazul Grădiniței cu program prelungit nr. 22.

De exemplu, pe perioada anului trecut, această unitate a achiziționat în mod direct produse în valoare de peste 350.000 lei de la o singură firmă: Edesia Trading SRL. Aproape o treime din cifra de afaceri a societății de anul trecut (1,2 milioane lei) a fost asigurată de grădiniță: au fost peste 170 de achiziții cu același obiect – „pachet produse alimentare” cu o valoare cuprinsă între circa 500 lei și peste 4.100 lei.

Prin sondaj, „Ziarul de Iași” a verificat câteva zeci de achiziții de astfel de pachete, dar niciunul dintre acestea nu cuprinde detalii despre produsele achiziționate, descrierea fiecărui pachet fiind „diverse produse alimentare”. În cazul unor achiziții făcute de grădiniță la Edesia, un indiciu privind ce tip de produs a fost cumpărat de unitate este modul în care sunt clasificate procedurile (codul și denumirea CPV): „produse de origine animală, carne și produse din carne”, „produse lactate” „produse de patiserie” etc., dar fără alte detalii.

Situația este similară și în anul 2025. Până la finalul septembrie, aceeași firmă a încasat aproape 200.000 lei de la aceeași grădiniță tot pentru „pachet produse alimentare”. Edesia Trading nu este singurul furnizor al grădiniței, unitatea având achiziții făcute și la diverse alte firme.

În schimb, la celelalte grădinițe, în cele mai multe dintre cazuri, achizițiile cuprind o descriere clară. De exemplu, Grădinița nr. 16 a cumpărat „șuncă presată din piept de curcan” de la Ro Est Division SRL, pulpe de pui de la Fermador SRL, unt de la Five Continents sau ruladă de piept de pui de la Kosarom.

Cert este că inspectorii Camerei de Conturi au identificat nereguli în achizițiile în cazul tuturor celor patru grădinițe. În situația în care unitățile nu vor remedia deficiențele constatate de inspectori, grădinițele vor fi, cel mai probabil, sancționate și din punct de vedere financiar.

Publicitate și alte recomandări video