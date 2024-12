Campania de Crăciun a ZDI: ultimele trei zile de donații. Haideți alături de Moș, să le facem o bucurie de neuitat prichindeilor din Șipote!

Rând pe rând, în ultimele săptămâni, ne-am străduit să vi-i prezentăm pe cei 43 de preșcolari, 62 de elevi din învățământul primar și 62 de elevi de gimnaziu. Însă, nu-i putem uita pe cei 12 șipoței de clasa a III-la, de la Școala din Hălceni.

Credem că deja v-ați obișnuit cu visul copiilor din comuna Șipote de a deveni poliștiști. Avem și aici, la clasa a III-a, încă patru viitori polițiști, Iulian, Claudiu, Costin și Mario. „Vreau să arestez oamenii care merg cu viteză”, ne-a explicat Iulian, iar Mario ne-a zis că îi place să îi urmărească pe ceilalți. Printre dorințele băieților se numără, o sanie, un cub rubik, un lego și o minge de fotbal. În plus, Iulian s-a lăudat și cu fapta sa bună: când a fost într-o excursie, a ajutat un cățel de pe marginea drumului.

Am găsit și primul doctor din Șipote, printre elevii de clasa a III-a. Luca are 9 ani, iar mătușa sa, care este infirmieră, l-a inspirat să își dorească o carieră în domeniul medical. În plus, faptele bune sunt la ordinea zilei pentru Luca, fiindcă o ajută pe mama sa la treabă și are grijă de Miruna, sora lui mai mică. Sub bradul de Crăciun speră să găsească un lego și un cub rubik.

Adriana și Crina le-au povestit spiridușilor Moșului cât de mult le place să gătească pentru familie. „Știu să fac cartofi prăjiți, ouă, clătite și plăcinte”, ne-a spus Adriana, iar apoi ne-a explicat cum, cu o zi în urmă, a făcut singură clătite.

Maestru în arte marțiale și-ar dori Dan să ajungă. Acesta face karate la Șipote, de 10 luni, și, în prezent, are centură albă cu tresa galbenă. De la Moș Crăciun vrea o minge de fotbal. Adrian, care e sigur că va deveni pilot de avion, e pasionat de lectură și își dorește o carte.

Lipsurile școlii din Hălceni

Acești prichindei, împreună cu alții de clasa a II-a și a IV-a, care învață în regim simultan, și cu 15 copii de grădiniță, studiază în clădirea veche a Școlii din Hălceni. Sunt doar două săli de clasă – una pentru grădiniță, alta pentru școală, acesta fiind și motivul pentru care cei de-a III-a studiază după-amiaza.

În unitatea de învățământ din Hălceni, până și tablele sunt foarte vechi și cu urme de marker peste care a trecut timpul. Învățătoarele ne-au zis că ar avea mare nevoie de table noi și de markere pentru tablă, întrucât foarte des ajung să cumpere din banii proprii. Despre echipamente IT nici nu poate fi vorba. Școala nu dispune nici de laptop, nici de videoproiector. „Nu putem face predarea în stil modern, pentru că nu avem cum”, a precizat învățătoarea elevilor de clasa a III-a. Aceasta ne-a explicat că nici semnalul nu e prea bun în școală, iar conectarea la rețea pentru susținerea testărilor online este o problemă.

Cel puțin toaleta este în interiorul clădirii. E veche, cabinele nu au ușă, ci perdeluță, iar uneori, pentru a sta închisă, în ușa de la toaletă este fixată o coadă de mătură.

Cine s-a alăturat Campaniei de Crăciun

Pe lista de Crăciun a micuților din comuna Șipote se aflau și cărțile. Ca în fiecare an, Editura Polirom este alături de „Ziarul de Iași” și donează 210 cărți pentru beneficiarii campaniei.

„A devenit o tradiție ca an de an «Ziarul de Iași» să înnobileze sărbătorile iernii cu un gest de o aleasă omenie: să ofere daruri unor copii pentru a le înfrumuseța zilele de Crăciun. Și, la fel, numărul celor care sprijină o asemenea acțiune generoasă este an de an tot mai mare. Ne bucură că Editura Polirom poate fi parte a acestei minunate inițiative și sperăm ca toate cărțile pe care le oferim astăzi să le însenineze serile celor care le vor primi și să le dezvolte dragostea pentru citit”, a declarat Silviu Lupescu, director general al Editurii Polirom.

Deputatul Silviu Macovei sprijină cu 500 de lei cea de-a XX-a ediție a Campaniei de Crăciun. Acesta a donat și în campaniile anterioare. De asemenea, tot 500 de lei au trimis și Ivona și Ovidiu Mitu.

„Ca întotdeauna, suntem alături de cauzele dumneavoastră, iar cei mici trebuie să simtă și ei spiritul sărbătorilor și bucuria cadourilor oferite cu drag”, au transmis Ivona și Ovidiu Mitu.

Un gând bun și o faptă generoasă vine și din partea Moo Gelato, care a fost alături de noi și în anii precedenți. Din partea acestora, pentru cei 167 de șipoței, au trimis câte o surpriză dulce.

În ultimii ani, campania noastră a fost susținută și de Union Cars, care ne ajută și la această ediție cu 2.500 de lei.

„Valorizăm eforturile Asociației Procons de a aduce bucurie copiilor din comunitățile vulnerabile din județul Iași, motiv pentru care am decis să ne alăturăm acestui proiect. Fiecare copil, indiferent de situația sa socială, merită un crâmpei de fericire în preajma sărbătorilor de Crăciun”, au declarat reprezentantii companiei Union Cars.

Ne bucurăm că cititorii noștri au înțeles cât de importantă este contribuția lor pentru a aduce zâmbetul pe bune micuților din satele Hălceni, Iazu Nou și Mitoc, dar și pentru a face sărbătorile de iarnă mai liniștite pentru cele trei familii implicate în campanie. Daniela Andronache Pătrașcu a donat 200 de lei, o persoană anonimă a trimis 45 de lei, iar Elisabeta Tănăsoiu a dat 100 de lei pentru familia Hîrtopanu. O persoană care ne-a ajutat la fiecare campanie, dar care nu dorește să își dezvăluie identitatea a trimis 500 de lei, iar Anghel Alexandru, care a donat an de an, ajută și acum cu 1.000 de lei. Senatorul Maricel Popa sprijină Campania de Crăciun cu 1.000 de lei.

„Sunt bucuros să îi susțin pe copii din comuna Șipote, unde, în 2018-2019, am avut un proiect european pilot, prin care fiecare elev a primit 100 de lei lunar, iar cadrele didactice au beneficiat de pregătire. De 15 ani, sunt alături de echipa «Ziarul de Iași”, care susține copiii și le aduce un zâmbet cu prilejul sărbătorilor Crăciunului”, a declarat senatorul Maricel Popa.

Cum puteți să îi ajutați pe copiii din comuna Șipote

Dacă doriți să susțineți copiii și familiile implicate în această Campanie de Crăciun, cu orice sumă de bani, fie ea mai mică sau mai mare, sunteți aşteptaţi la sediul redacţiei Ziarul de Iași, bd. Nicolae Iorga nr. 35 (vizavi de Gara Internaţională). Mai multe detalii puteți obține la numărul de telefon 0232.271.271.

De asemenea, puteți face donații în bani în contul Asociației Procons, care va folosi sumele colectate exclusiv și integral în scopul susţinerii acestei acţiuni. Vă rugăm să specificați că donația este pentru Campania de Crăciun organizată pentru copiii din comuna Șipote. Pentru donatorii persoane juridice vor fi emise contracte de sponsorizare de către Asociația Procons.

Titularul este ASOCIAŢIA „PROCONS”, cu sediul în Iași, înregistrată în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor sub nr. 2942/A/1994, CIF 7943370, cont bancar RO11BRMA0999100091153903, deschis la Exim Banca Românescă.

Puteți dona obiecte de îmbrăcăminte și încălțăminte (aflate în stare bună) pentru copii și adulți, pilote, perne, electrocasnice, cărți, rechizite, jucării, obiecte de igienă personală etc. Toate vor ajunge la cele trei familii pe care dorim să le sprijinim.

Donațiile în bani pot fi făcute până luni, 16 decembrie 2024, iar donațiile în produse pot fi aduse la sediul redacției „Ziarul de Iași”, până marți, 17 decembrie 2024, în zilele de lucru, de luni până vineri, între orele 9 și 15.

