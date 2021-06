Campania de imunizaree în derivă. Se închid centre de vaccinare din Iaşi

Sunt vizate cele în care numărul doritorilor a scăzut sub 10 pe zi

Oficialii din domeniul sănătăţii recunosc că, în pofida eforturilor, campania de vaccinare merge slab la nivelul judeţului Iaşi. Mai mult, aceştia au anunţat închiderea unor centre de vaccinare unde numărul doritorilor care le trec pragul este mai mic de 10 persoane. Deja patru centre de vaccinare din mediul rural şi-au închis porţile şi altele sunt în vizor.

Potrivit raportărilor, pe data de 16 iunie au fost vaccinate 1569 de persoane. Dintre acestea, 703 de persoane au primit doza I şi 866 de persoane au primit doza a II-a. Cu privire la administrarea vaccinului Johnson & Johnson, până în momentul de faţă au fost efectuate 7753 de vaccinari, 274 doze fiind administrate în ultimele 24 de ore. “La Iaşi nu există doze care să expire. Avem în schimb patru centre de vaccinare care au mai puţin de 10 cazuri pe zi de vaccinaţi şi de aceea le vom închide, iar cei care vor trebui să primească rapelul, îl vor primi în alt centru din apropiere. De asemenea, avem în evaluare alte 20 de centre cu sub 20 de pacienţi pe zi la vaccinare. Dacă şi aici se va ajunge la sub 10 pacienţi, le vom închide", a spus Vasile Cepoi, directorul DSP Iaşi.

Situaţia din mediul urban un este nici ea îmbucurătoare comparativ cu alte oraşe mari din ţară. “Dacă toţi aceşti 170.00 de pacienţi vaccinaţi complet ar fi din municipiul Iaşi, atunci am ajunge la peste 40% . Dar nu toţi cei vaccinaţi sunt din Iaşi, nu toţi sunt din urban. Sunt şi din mediul rural, sunt şi persoane cu dublă cetăţenie şi în plus mai sunt şi din alte judeţe. Având în vedere că mobilitatea cea mai mare a persoanelor din mediul urban, atât cât priveşte contactul direct în mediul de socializare cât şi plecări în concediu, persoane care vin din afara ţării şi aşa mai departe, riscul de transmitere a bolii este foarte mare. Consider că trebuie să ne concentrăm mai mult pe această zonă, poate mai mult decât pe mediul rurual, având în vedere că în mediul rural incidenţa a fost foarte mică", a mai adăugat Vasile Cepoi.