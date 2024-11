Campania ZDI de Sărbători: 167 de dorințe, o misiune – Haideți să facem Crăciunul magic pentru micuții din Șipote! Cum puteți ajuta?

Am trecut pe la fiecare școală și grădiniță din satele selectate pentru Campania de Crăciun din acest an. Întrebarea „Ce-ai vrea să-ți aducă Moș Crăciun?” am adresat-o fiecărui copil. Am notat care sunt darurile mult visate și așteptate, iar apoi le-am trecut pe scrisoarea pentru Moș Crăciun. Următorul pas depinde de voi, cititorii noștri, și de susținerea oferită celor 167 de șipoței. Ne dorim să aducem spiritul sărbătorilor de iarnă mai aproape de micuții din comuna Șipote, prin îndeplinirea tuturor dorințelor.

Preșcolarii din Șipote: dorințe simple, dar pline de speranță pentru Moș Crăciun

Printre cei 167 de copii aleși pentru campanie, avem 43 de preșcolari de la Grădinițele cu Program Normal din Mitoc, Hălceni și Iazu Nou. Sunt trei grupe mixte de grădiniță, cu prichindei de la 3 la 6 ani.

Pe micuții din Mitoc i-am găsit învățând cum se scrie cifra 3. I-au întâmpinat pe mesagerii Moșului fericiți și plini de speranță, strigând că ei știu să facă „litera 3”. Câte un 3 mai șchiop, mai strâmb, mai mare, mai mic sau mai reușit se zărea pe caiețelul fiecăruia. În toată grupa este o singură fetiță, Denisa, care de la bun început ne-a spus că și-o dorește pe Elsa în dar de Crăciun. Gând la gând cu bucurie pentru toți colegii ei, întrucât fiecare băiețel ne-a transmis că vrea o mașinuță cu telecomandă.

La Grădinița din Iazu Nou i-am prins pe picior de plecare pe cei 18 șipoței, la finalul programului. Îmbujorați și puțin răciți unii dintre ei, aceștia se echipau de plecare. Unii mai stângaci, alții mai pricepuți, își puneau încălțările de mers acasă, gecile și căciulițele pe cap. Cei mai mari îi ajutau pe cei mai mici să își închidă hainele sau să se încalțe. Timpul, însă, a stat în loc când ne-au văzut! Cu o ghetuță în mâna dreapta și cu fularul în stânga, s-au oprit din activitate și ne-au spus ce-ar vrea să găsească sub bradul de Crăciun. Deci, mai adăugăm pe lista Moșului dulciuri, tractoare cu remorcă, păpuși și cățeluși.

Cum puteți să îi ajutați pe copiii din comuna Șipote

Dacă doriți să susțineți copiii și familiile implicate în această Campanie de Crăciun, cu orice sumă de bani, fie ea mai mică sau mai mare, sunteți aşteptaţi la sediul redacţiei Ziarul de Iași, bd. Nicolae Iorga nr. 35 (vizavi de Gara Internaţională). Mai multe detalii puteți obține la numărul de telefon 0232.271.271.

De asemenea, puteți face donații în bani în contul Asociației Procons, care va folosi sumele colectate exclusiv și integral în scopul susţinerii acestei acţiuni. Vă rugăm să specificați că donația este pentru Campania de Crăciun organizată pentru copiii din comuna Șipote. Pentru donatorii persoane juridice vor fi emise contracte de sponsorizare de către Asociația Procons.

Titularul este ASOCIAŢIA „PROCONS”, cu sediul în Iași, înregistrată în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor sub nr. 2942/A/1994, CIF 7943370, cont bancar RO11BRMA0999100091153903, deschis la Exim Banca Românescă.

Puteți dona obiecte de îmbrăcăminte și încălțăminte (aflate în stare bună) pentru copii și adulți, pilote, perne, electrocasnice, cărți, rechizite, jucării, obiecte de igienă personală etc. Toate vor ajunge la cele trei familii pe care dorim să le sprijinim.

Donațiile în bani pot fi făcute până vineri, 13 decembrie 2024, iar donațiile în produse pot fi aduse la sediul redacției „Ziarul de Iași”, ăntre orele 9- 15, până luni, 16 decembrie 2024.

