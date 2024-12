Campania ZDI pentru micuții din Șipote: ultima zi. Sania Moșului, plină ochi, e pregătită de drum

Puteți dona obiecte de îmbrăcăminte și încălțăminte (aflate în stare bună) pentru copii și adulți, pilote, perne, electrocasnice, cărți, rechizite, jucării, obiecte de igienă personală etc. Toate vor ajunge la cele trei familii pe care dorim să le sprijinim. Donațiile în produse mai pot fi aduse la sediul redacției „Ziarul de Iași”, astăzi, între orele 9 și 15.

Sania încărcată de speranțe și dorințe va pleca joi, 19 decembrie, spre satele Hălceni, Iazu Nou și Mitoc. Dacă vreți să simțiți bucuria unor zâmbete sincere, vă invităm să ne fiți alături la distribuirea cadourilor. Plecarea este programată la ora 7, din fața redacției „Ziarul de Iași” (bd. Nicolae Iorga nr. 35).

Ca în fiecare an, camioanele transformate în sania magică a lui Moș Crăciun sunt puse la dispoziție, gratuit, de domnul Viorel Blăjuț, pentru a duce darurile copiilor și celor trei familii din Șipote.

Vă mulțumim că faceți parte din această poveste de Crăciun!

Prime Kapital ne este alături și în acest an, dovedind încă o dată că generozitatea poate face minuni. Cu o donație de 10.000 de lei, sprijinul lor aduce un strop de magie în viața celor 167 de copii și a familiilor beneficiare ale Campaniei de Crăciun.

Asociația Dentară Română pentru Educație a contribuit cu suma de 1.000 de lei, sprijinind astfel inițiativa de a aduce bucurie prichindeilor din medii defavorizate.

Camelia Gavrilă, directoarea Colegiului Național „Costache Negruzzi” din Iași, a fost alături de noi la fiecare campanie organizată. Anul acesta, la a XX-a ediție, ne sprijină cu 800 de lei.

„În fiecare an, proiectul generos și inspirat al «Ziarului de Iași» descoperă contexte și situații de viață care au nevoie de implicarea noastră, de empatie și solidaritate, sub semnul valorilor umane și al emoției creștine. Cu bucurie și consecvență, sunt alături acum de copiii din Șipote, iar dorințele lor, speranțele, visurile, așteptarea neliniștită a unui Moș Crăciun bun și darnic trebuie să primească răspunsul celor care știu că ne împlinim, ne desăvârșim ființa și prin aceste gesturi de ajutor, de comuniune. Ca profesor îmi doresc să fie sub bradul fiecărui copil jucării, cărți, hăinuțe și bunătăți, prin care spiritul Crăciunului aduce bucurii, miracole și invitații subtile spre lumea cunoașterii și a învățăturii”, a menționat Camelia Gavrilă.