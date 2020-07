Campanie falsă de reduceri în Kaufland Iași. "Inadmisibil, suntem prostiți pe față"

Într-un comunicat de presă Kaufland se precizează că "pe parcursul lunii iulie, cei care reciclează vor fi recompensați cu cupoane de 50% reducere la gama de geluri de duș Dove, 250 ml, din variantele Nourishing, Nourishing Care & Oil, Cocoa Hibiscus, Dove Men Clean Comfort sau Minerals & Sage". În prezent, campania se derulează în magazinul din șoseaua Păcurari nr. 86M.

"Produsul pentru care am primit talon de 50% reducere costă 11,99 lei 250 ml, iar același produs, dar la 500 ml, costă 12,99 lei. Eu am două taloane, deci dacă achiziționez două produse de 250 ml la ofertă reducerea este de 1 leu, unde este avantajul? Practic, reducerea este inexistentă sau este vorba, de fapt, de o reducere nesemnificativă, nicidecum de 50% așa cum se precizează în campanie. Chiar am fost încântată de inițiativa Kaufland și am venit tocmai din partea cealaltă a orașului pentru a aduce aceste recipiente aici, însă am făcut o alegere greșită, după cum se vede, mai mult m-a costat drumul. Voi merge la centrul de informații să cer lămuriri, chiar suntem prostiți pe față? Inadmisibil", ne-a spus o ieșeancă.

Și o altă clientă a rămas stupefiată în fața raftului. "Adică eu cumpăr două produse de 250 ml, iar cu reducerea de 50% plătesc pentru ambele 11,99 lei. Pentru unul de 500 ml plătesc 12,99, deci reducerea este doar de 1 leu, nu de 50%. Halal reducere, normal că arunc la coș taloanele. Chiar și un produs dacă aș cumpăra aș da 6 lei cu 50% reducere, dar mai pun câțiva lei și iau o cantitate mai mare, așadar tot nu iese socoteala", ne-a explicat un alt client.

Reporterii "Ziarului de Iași" au solicitat un punct de vedere de la Biroul de Informații, angajații Kaufland precizând că această campanie este coordonată de către companiile participante, în acest caz compania Unilever.