Campioana ieșeană de Gran Prix de la măcelărie: o uluitoare poveste despre ambiție și determinare la 52 de ani. „M-am apucat după ce fostul soț mi-a zis că arăt ca un pepene”

Ceea ce o definește pe Angela este talentul de a-și depăși limitele și de a pune pasiune în tot ceea ce face, fie că este vorba despre afacerea sa ori pasiunea recent descoperită: body fitness-ul. Povestea sportivei a fost prezentată și într-un reportaj al TvrIași.

Angela: „Sunt licențiată în Litere”

„De peste 25 de ani am măcelăria, iar de câțiva ani, aproape cinci, am descoperit sportul. Înainte de avea măcelăria, cinci ani am fost profesoară de limba și literatura română. Sunt licențiată în Litere. Dorința mea de a face sport de performanță a existat din copilărie. Mi-am dorit să fac gimnastică sau balet, dar, opt la părinți, nu prea s-a putut… Am știut dintotdeauna că în mine zace ceva special, simțeam că am capacitatea de a face mai mult. A trebuit doar să scot acel ceva la iveală. Sportul e pasiune, iar afacerea e mijlocul prin care eu îmi susțin pasiunea. Nu știu ce îmi va rezerva viitorul, dar momentan nu renunț la afacere. Îmi place ce fac și nici nu mi se pare greu. Cred că sunt făcută și pentru comerț”, a declarat Angela Gherman pentru „Ziarul de Iași”.

S-a apucat de sport la 48 de ani

De mai bine de patru ani, Angela se dedică sportului, fiind autodidactă și mereu dornică să învețe lucruri noi. În acest parcurs, deloc ușor, cel mai mare sprijin îl primește din partea antrenoarei sale, Felicia Purice Rus, de la CSM Iași, care o ghidează spre performanță.

„M-am apucat de body-fitness după ce am văzut pe rețelele de socializare un videoclip cu o sportivă de 80 de ani care avea mușchi și făcea sală. Bine, și după ce soțul mi-a zis că m-am îngrășat și arăt ca un pepene, iar eu l-am întrebat «pepene castravete, sau harbuz?» ca să știu. Am salvat de pe internet câteva exerciții și trei luni m-am antrenat acasă. În timp ce făceam exerciții, creștea încrederea în mine. M-am trezit la 48 de ani. Mi-am dat seama că eu nu am trăit viața mea. Apoi, m-am înscris la CSM Iași. Începând lucrul cu corpul, mi-am dat seama că reacționez bine. Antrenoarea mea de suflet, când m-a văzut, m-a întrebat dacă am un fiu: a zis «să se mândrească, că o să ajungi pe scene mari!». Nu știu ce a văzut la mine. Eu, în naivitatea mea și entuziasmul meu, eram deja pe scenă acolo”, a adăugat aceasta.

„Fostul soț îmi uda adidașii ca să nu ajung la sală”

Trecând printr-o serie de experiențe care i-au schimbat complet perspectiva asupra vieții și neavând susținerea soțului, Angela a luat decizia de a divorța. A fost un moment de transformare profundă, dar și un pas necesar pentru a-și urma visurile fără constrângeri.

„Fostul soț nici nu prea mă lăsa să merg la sală: îmi uda adidașii ca să nu ajung la sală. Am lăsat totul în urmă, casă, bani, căsnicie… Și am luat-o de la zero. Ca să nu mă mai stresez ce am pierdut, să sufăr pentru ce am pierdut sau ce o să am. Și în fiecare zi pornesc în viață de la zero. Ca să trăiești în prezent trebuie să iei totul de la zero, asta e logica mea. Tot ce mi se întâmplă, se întâmplă spre binele meu. Când îmi este greu, stau, inspir, expir și conștientizez că totul e spre binele meu. Și atunci nici nu mi se mai pare atât de greu”, a spus sportiva.

Acum nu doar cei dragi o admiră, ci și clienții măcelăriei, care, indiferent dacă știu sau nu că Angela face sport de performanță, văd în ea un exemplu de perseverență.

„E mereu zâmbitoare, frumoasă, un om puternic. Și înainte era frumoasă, dar acum se vede că face sport: e alt tonus, vorbește mereu frumos, e minunată”, a subliniat o clientă care o cunoaște de mai mulți ani pe Angela.

Triplă campioană națională la body fitness

Sportiva își începe activitatea zilnic la ora 6.00, cu antrenamente de abdomen și cardio pe stomacul gol, menținându-și disciplina și forma fizică. După sesiunea matinală de sport, își dedică întreaga zi afacerii, lucrând la măcelărie până la ora 17.30. Seara, la 18.00, revine în sala de antrenament unde continuă să își și să își perfecționeze tehnica, transformând pasiunea pentru fitness și culturism într-un adevărat stil de viață.

„Nu văd diferența de vârstă dintre mine și colegii mei mult mai mici. Am devenit triplă campioană la 50 de ani. La prima competiție am participat după șase luni și am luat mențiune. A fost la Cupa României, la Cluj. Eram ca o scândură emotivă pe scenă. Prin transformarea mea fizică, am reușit să mă transform mai ales emoțional. Nu ești campion dacă nu evoluezi emoțional, spiritual. Trebuie să-mi controlez mintea: cum zic eu, nu cum vrea ea. Mintea vrea să mai stea în pat, eu îi zic că e cum vreau eu. Dificultatea drumului până la aur mă transformă într-o campioană”.

Palmaresul sportivei de la măcelărie

Munca și dedicarea din ultimii ani îi sunt răsplătite prin participarea la numeroase competiții sportive și trei campionate naționale câștigate. Angela Gherman a câștigat trei ani consecutiv titlul de campionă națională la body-fitness. În 2021 a devenit campioana absolută la senioare. Ulterior, a obținut aur, argint și bronz la Campionatul Balcanic 2024, argint și bronz la „Gran Prix International” și multiple medalii la competiții interne.

„Pe 24 aprilie voi participa la Campionatul balcanic, pe 24 mai la Campionatele naționale. Pentru mine, cel mai mult contează naționalele. De fiecare dată plâng și mă întreb cum de am fost atât de răsplătită”, a conchis Angela Gherman.

