Campionat prefăcut în Cupă

Comitetul Executiv al FRF a decis, ieri că în cazul în care după două reprize scorul meciului de aseară Universitatea Craiova – CFR Cluj, din ultima etapă a play-off-ului Ligii I, ar fi egal, titlul se va decide după prelungiri sau, dacă va fi cazul, la loviturile de departajare. “Întrucât 3 august este data-limită impusă de UEFA pentru anunţarea reprezentantelor fiecărei ţări în cupele europene, membrii Comitetului Executiv au decis în unanimitate ca reprezentanta României în Liga Campionilor să fie stabilită în urma unui meci decisiv”, se arată pe site-ul FRF.Burleanu a precizat că au fost cinci scenarii discutate. „Cel mai bun scenariu ar fi fost la UEFA să accepte ca meciul Astra-Craiova să se joace la 5-6 august. UEFA nu a fost de acord, aşa că a trebuit să discutăm alte scenarii. Varianta pe care am adoptat-o este cea care produce cel mai mic nivel de nedreptate şi ne expune celui mai mic risc şi pune mai presus decât orice meritul sportiv. Prima variantă a fost omologarea rezultatelor şi trimiterea către Comisia de Disciplină. Al doilea, îngheţarea clasamentului. Al treilea a fost de puncte per meci, luând în calcul toate meciurile disputate. A patra variantă a fost de luncte per meci doar cu meciurile disputate în play-off”, a declarat Burleanu.

În afară de finalizarea campionatului play-out, la care s-a solicitat o nouă consultare a cluburilor, Comitetul Executiv al FRF a stabilit ca Ligile 2 şi 3 să înceapă pe 29 august, iar echipele participante la jocurile de baraj pentru promovare / menţinere au obligaţia de a trimite către FRF tabelul cu persoanele testate pentru Covid-19 şi rezultatele testelor cel târziu la ora 12:00 a zilei în care se desfăşoară jocul. Nerespectarea acestei decizii duce la pierderea meciului cu 0-3, conform Comitetului Executiv al FRF.