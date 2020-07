Campionatul merge până la capăt

Firma eAD.ro, partenerul Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) pentru drepturile de televizare a partidelor din Liga1, nu susţine întreruperea campionatului - soluţie invocată de conducerea FC Dinamo în contextul cazurilor de COVID-19 înregistrate la echipă - afirmă directorul general Orlando Nicoară, argumentând că întreruperea campionatului cu câteva etape înainte de final are drept consecinţă penalităţi şi renegocieri pentru contractul pe care compania pe care o conduce îl are cu LPF. El precizează că înţelege perioada grea pe care o traversează cluburile din Liga 1 şi că deja a făcut o plată către LPF, în pofida amânării mai multor meciuri. „Am avut şi avem toată înţelegerea pentru perioada grea traversată de cluburile din Liga 1 şi, deşi au tot fost meciuri amânate, marţi am făcut o plată către LPF. Miercuri am avut o întâlnire cu domnii Gino Iorgulescu şi Justin Ştefan asigurându-i că rămânem acelaşi partener pentru LPF şi că ne vom respecta toate obligaţiile, în condiţiile în care acest campionat se va termina pe teren, iar cluburile din Liga 1, împreună cu Liga, îşi vor îndeplini, la rândul lor, obligaţiile contractuale. Ne dorim Dinamo în Liga 1, e un club de tradiţie, un club care a dominat fotbalul românesc în ultimele decenii. Dar, aşa cum am declarat şi data trecută, când s-a cerut întreruperea campionatului, nu susţinem această variantă şi nu o vom susţine. Întreruperea campionatului azi, cu câteva etape înainte de final, vine cu penalităţi şi renegocieri pentru contractul pe care-l avem. Nu suntem de acord, nu susţinem şi nu avem nicio înţelegere pentru cluburile care au cerut şi cer întreruperea campionatului doar pentru a se salva de la retrogradare în afara terenului şi nu prin merit sportiv”, a declarat Orlando Nicoara, director general eAD.ro .

Dinamo Bucureşti a anunţat joi Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) că şase jucători au fost confirmaţi pozitiv la testul Real Time PCR pentru diagnosticarea Covid-19, efectuat în această săptămână pentru toţi componenţii lotului, staff tehnic, medical şi administrativ din cadrul echipei. Ca urmare a acestei situaţii, directorul general al FC Dinamo, Bogdan Bălănescu, a declarat, ieri la Digi Sport, că echipa bucureşteană este într-o situaţie extrem de grea şi că ar trebui întrerupt campionatul după cazurile de coronavirus înregistrate. El a precizat că jucătorii testaţi pozitiv cu Covid-19 au spus că nu au participat la petreceri şi nu au fost la restaurante.

În aceste condiţii, LPF a trimis cluburilor membre o adresă prin care le cere acestora să adopte o conduită de maximă responsabilitate în această perioadă de pandemie şi ca jucătorii să îşi limiteze deplasările, în contextul apariţiei cazurilor de coronavirus de la FC Dinamo.