Câmpulung Moldovenesc are mai multe de oferit decât ai putea bănui la prima vedere. Ai mers vreodată pe spectaculosul Transrarău? Ai încercat traseul până la Pietrele Doamnei sau te-a atras vreodată misterul Cheilor Moara Dracului?

Și dacă tot ești în zonă, de ce nu ai urca și pe Vârful Rarău? Poate nu știai, dar aici găsești singura colecție etnografică din România dedicată exclusiv lemnului, precum și cea mai mare colecție de ouă încondeiate din lume.

Toate aceste experiențe sunt la doar 185 de kilometri de Iași – o distanță perfectă pentru o escapadă de weekend.

„Ziarul de Iași” îți propune cele mai importante obiective din zonă, cu idei de trasee, program și prețuri. Tot ce trebuie să faci este să îți pregătești bagajul, să urci în mașină și să petreci două zile în Câmpulung Moldovenesc, bifând rând pe rând obiectivele turistice.

Cheile Moara Dracului, bijuteria sălbatică a Rarăului

La doar 10 km de Câmpulung Moldovenesc, Cheile Moara Dracului impresionează prin pereții abrupți, cascada ascunsă, zone de belvedere și biodiversitate, fiind ocrotite ca rezervație geologică întinsă pe 10 hectare. Considerate cele mai spectaculoase și bine păstrate chei din zonă, ele oferă trasee de drumeție de dificultate ușoară și moderată, fiind accesibile majorității turiștilor.

Legendele locale și peisajele sălbatice completează farmecul locului, transformând Cheile Moara Dracului într-o destinație de neratat pentru iubitorii de natură și aventură.

Cheile Moara Dracului se întind pe o lungime de aproximativ 60-70 de metri, având o lățime medie de 4-5 metri. În jurul lor pot fi întâlnite încă specii de tisă, relicvă glaciară, dar și plante și animale rare, precum floarea de colț, clopoțeii, vulturica, râsul, jderul sau vulpea.

Transrarău, șoseaua care străbate inima Munților Rarău

Transrarăul, cunoscut și ca drumul DJ175B, este una dintre cele mai spectaculoase șosele montane din România. Traseul de 28 de kilometri leagă Pojorâta, aflată la nord, de satul Chiril, pe latura sudică a masivului, și urcă până la 1.400 de metri altitudine.

Drumul șerpuiește prin inima Munților Rarău, oferind priveliști impresionante la fiecare cotitură. Poți porni din Pojorâta sau chiar din Câmpulung Moldovenesc, pe DJ175A, trecând pe lângă pârtia de schi Rarău, până la punctul central al traseului.

Transrarăul este o atracție în sine, ideală pentru o excursie cu mașina, dar și un punct de plecare către drumețiile din zonă, precum Pietrele Doamnei sau Vârful Rarău.

Skywalk Piatra Șoimului – priveliște de 360° în inima Rarăului

În 2025, Masivul Rarău a câștigat o nouă atracție: Skywalk-ul de pe Piatra Șoimului, primul punct de belvedere de acest tip din România. Construit la o altitudine de 1.577 de metri, platforma cu podea de sticlă oferă vizitatorilor senzația unică de a pluti deasupra munților. De aici, panorama este de 360 de grade, cu privelișta asupra crestelor Rarăului și a întregii Bucovine.

Pietrele Doamnei, simbolul Rarăului

Transrarăul te duce la Pietrele Doamnei, două stânci calcaroase aflate la peste 1.640 de metri altitudine, care domină peisajul Masivului Rarău. Vara, în jurul lor înfloresc cimbrișorul și floarea de colț, iar iarna zăpada transformă întreaga zonă într-un tablou de poveste.

Accesul se face pe un traseu tip circuit, marcat cu cruce albastră, ce pornește și se încheie la Hotelul Alpin Rarău. Drumul are doar 2 kilometri, poate fi parcurs în cel mult 2 ore și are un grad de dificultate redus (3/10). Traseul către Pietrele Doamnei pornește de la o altitudine minimă de 1.507 m și urcă până la 1.634 m, ceea ce înseamnă o diferență totală de nivel de 156 m.

De la Pietrele Doamnei la Vârful Rarău

Dacă ai ajuns la Pietrele Doamnei, merită să mai faci câțiva pași și spre Vârful Rarău. Traseul marcat cu punct albastru face legătura între belvederea de la Pietrele Doamnei și vârf, coborând ușor prin pădure, apoi urmând drumul de acces către antenele de comunicații de pe vârf.

Este un traseu ușor, practicabil pe tot parcursul anului, deși iarna poate pune probleme din cauza zăpezii.

Muzeul Etnografic „Ioan Grămadă”, o incursiune în tradițiile Bucovinei

Deschis publicului în 1999, Muzeul Etnografic „Ioan Grămadă” funcționează într-o clădire istorică din 1817, aflată în Câmpulung Moldovenesc, pe strada Vornic Grigore Sabie. Colecția sa cuprinde aproximativ 10.470 de exponate, organizate în 11 săli interioare și trei spații în aer liber.

Printre piesele de rezistență se numără costume populare autentice, inclusiv o ie veche de aproape 200 de ani, opinci din piele confecționate manual, o ladă de zestre din 1888 sau o țiteră fabricată la Viena în 1864. Expozițiile ilustrează viața tradițională a bucovinenilor, de la șezători și muzică populară, până la munca agricolă și meșteșugurile casnice.

Parcul Tematic „Dumbrava Minunată, lumea basmelor prinde viață

Inspirat din poveștile copilăriei, Parcul Tematic „Dumbrava Minunată” din Câmpulung Moldovenesc este un loc unde aventura și imaginația se întâlnesc. Aici îi așteaptă pe vizitatori trasee suspendate, tiroliene, plimbări cu hidrobicicleta, locuri de joacă pentru cei mici, dar și zone de relaxare cu terasă și magazin. Cei mici pot participa și la ateliere creative, totul într-un decor desprins parcă din basmele românești.

Program de vară: luni-vineri (10.00-18.00) (ultimul acces la 17.00) și sâmbătă-duminică (10:00-20:00) (ultimul acces la 19.00)

luni-vineri (10.00-18.00) (ultimul acces la 17.00) și sâmbătă-duminică (10:00-20:00) (ultimul acces la 19.00) Preț bilet: acces 3 ore (20 lei/copil; 30 lei/adult); acces 3 ore interactiv (40 lei/copil; 50 lei/adult); acces 4,5 ore (30 lei/copil; 40 lei/adult); acces o zi (40 lei/copil; 50 lei/adult); Copiii sub 3 ani – gratuit; persoane cu dizabilități – reducere 50%;

Muzeul Arta Lemnului, singura colecție etnografică dedicată exclusiv lemnului din România

Înființat în 1936, Muzeul Arta Lemnului din Câmpulung Moldovenesc găzduiește singura colecție etnografică din țară dedicată exclusiv obiectelor din lemn.

Program de vară: luni – închis; marți-vineri (9.00-18.00); sâmbătă-duminică (10.000-18.00);

luni – închis; marți-vineri (9.00-18.00); sâmbătă-duminică (10.000-18.00); Preț bilet: 16 lei/adult; 8 lei/pensionari; 4 lei/elevi și studenți; gratuit/preșcolari;

Muzeul Lingurilor de Lemn, o colecție unică în lume

Un loc inedit din Câmpulung Moldovenesc este Muzeul Lingurilor de Lemn, care adăpostește o colecție impresionantă de peste 5.000 de exponate. Lingurile, de diverse mărimi și forme, sunt fie simple, fie bogat ornamentate, fiecare spunând o poveste despre cultura și tradițiile din zona de unde provine.

Colecția a fost realizată de profesorul Ioan Țugui, care, timp de peste trei decenii, a adunat linguri din România, dar și din colțuri îndepărtate ale lumii. Astfel, muzeul prezintă piese din SUA, Japonia, Africa, China, Tanzania, Pakistan, Noua Zeelandă sau Mexic.

Muzeul Oului din Vama, cea mai mare colecție de ouă

La doar câțiva kilometri de Câmpulung Moldovenesc se află Muzeul Oului din Vama, un loc cu adevărat unic pe harta turistică. Întins pe o suprafață de 800 mp, muzeul reunește aproximativ 16.000 de ouă provenite din Bucovina, dar și din alte 82 de țări ale lumii. Este considerat cea mai mare colecție de acest fel, atât din România, cât și la nivel internațional.

Colecția impresionantă a fost realizată de prof. Letiția Orșivschi, artist plastic recunoscut în țară și în străinătate, multipremiată la concursuri internaționale și reprezentantă a României la expoziții prestigioase.

Ouăle sunt expuse în peste 70 de vitrine distribuite în trei încăperi tematice: ouăle bucovinene contemporane, creațiile fondatoarei muzeului, colecția internațională cu piese din 82 de țări, dar și „Camera Bunicilor”, unde pot fi admirate ouă tradiționale cu o vechime de până la 150 de ani.

Printre exponatele rare se numără ouă de emu, nandu, tinamu, flamingo, crocodil sau țestoasă, dar și piese spectaculoase precum: un ou fosilizat de dinozaur, copii ale celebrelor ouă Fabergé și ouă decorate cu aur și argint.

Program: luni-sâmbătă (9.00-16.30); duminică (9.00-15.00);

luni-sâmbătă (9.00-16.30); duminică (9.00-15.00); Bilet: 10 lei/persoană.

