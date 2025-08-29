Campusul FreeYa Mind intră astăzi la vot în Consiliul Local: dezvoltare mixtă pe 24 ha în Bucium. Marea provocare: impactul asupra traficului

Consilierii locali se reunesc astăzi într-o nouă ședință ordinară. În afară de unele investiții publice, un proiect major este propus din zona privată: un ansamblu mixt în Bucium, zona Vișan, întins pe 24 hectare. Una dintre provocările proiectului va fi cu siguranță impactul asupra traficului din zonă.

Construirea campusului FreeYa Mind a fost anunțată încă de anul trecut. Investiția, asumată de Extensive Network, vizează amenajarea de până la 4.300 de locuințe într-o dezvoltare mixtă care va mai cuprinde un campus educațional, spații de servicii, birouri, centre medicale, zone comerciale și spații verzi. Complexul ar urma să se dezvolte după conceptul „Orașul de 15 minute”, unde toate nevoile importante ale oamenilor să fie la distanță de cel mult 15 minute de mers pe jos sau cu bicicleta de acasă.

Va fi și un complex educațional

Potrivit reprezentanților investitorilor, locuințele vor fi amenajate preponderent în blocuri cu un regim de 4 – 10 etaje și un maxim de 16 etaje. În ceea ce privește campusul, acesta ar urma să găzduiască al doilea calculator cuantic din Europa, în urma unui parteneriat cu IBM. În ședința Comisiei de urbanism, desfășurată alaltăieri, reprezentanți ai investitorului au precizat că acest calculator va fi adus la Iași până la finalul anului 2026.

Complexul educațional va cuprinde și o școală cu toate ciclurile de învățământ, de la grădiniță și până la liceu. În acest sens, oficialii companiei au dezvăluit că sunt în discuții avansate cu Mitropolia Moldovei și Bucovinei pentru construirea unei unități care să facă parte din rețeaua Varlaam Mitropolitul.

Potrivit investitorului, școala va avea o capacitate de până la 4.500 de elevi, iar compania mizează pe faptul că va „înghiți” nevoia educațională din zonă astfel încât să nu fie generat un trafic suplimentar spre unitățile din centrul orașului. Complexul va fi construit etapizat, pe parcursul a 10 ani.

De cealaltă parte, expertul în mobilitate urbană Adrian Covăsnianu a făcut un apel ca proiectul să fie tratat de autorități cu maximă atenție, având în vedere impactul. El a subliniat că nu se opune oportunității investiției, dar a subliniat că trebuie identificate soluții de mobilitate în zonă. Printre acestea, expertul a enumerat investiții în modernizarea str. Vișan (inclusiv cu o bandă suplimentară spre oraș), crearea de alternative de transport, sistematizarea intersecțiilor Vișan – Bucium și Poitiers – Trei Fântâni sau creșterea frecvenței mijloacelor de transport în comun.

Stradă paralelă cu str. Vișan pe teritoriul Spitalului Socola?

În dezbaterea proiectului din Comisia de urbanism, problemele legate de trafic au fost discutate îndelung. Reprezentanții investitorului au subliniat că surplusul de trafic din oraș este dat în principal de școală și, în particular, de naveta făcută de cei care stau în periurban. În acest sens, ei au susținut că realizarea campusului educațional „va înghiți o bună parte” din viitori locatari. De asemenea, complexul va avea o paletă de servicii diverse care vor crea locuri de muncă pentru aceștia.

Nu în ultimul rând, au spus reprezentanții investitorului, proiectul va fi implementat pe o perioadă de 10 ani, ceea ce creează premizele dezvoltării infrastructurii din zonă. În acest sens, au fost amintite investițiile actuale pentru modernizarea șos. Bucium, bld. Poitiers și a pasajului Socola, dar a fost invocat inclusiv un studiu finanțat de Banca Mondială pentru construirea unor noi infrastructuri care să reașeze traficul din Iași. .

„Am dublat, o dată, strada Vișan (…), iar, de la strada Bucium, am făcut chiar două artere care le continuă pe cele existente. În interiorul acestei rețea de străzi este un parc foarte generos, de 3 ha, iar străzile au posibilitatea să continue spre Vișan”, a spus un reprezentant al investitorului în ședința Comisiei de urbanism, el subliniind că ansamblul are conexiuni cu vecinătățile.

În cadrul discuțiilor, la un moment dat, a intervenit consilierul Eduard Boz care a vehiculat ideea unei noi străzi care să lege zona de șos. Bucium, respectiv pe teritoriul Spitalului Socola, investiție care ar trebui asumată de autoritatea publică. Dezbaterea pe proiect a durat mai bine de oră. La final, proiectul urbanistic a primit aviz favorabil. Decizia finală va fi astăzi în plen.

Publicitate și alte recomandări video