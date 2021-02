Auzim din zona liberalilor că şeful de judeţ Alexe cică şi-a făcut recent test şi a reieşit că are deja anticorpii de Covid. 

Ceea ce, după calculele noastre, e clar că i se trage de la întâlnirile dese cu Chirica, premarele trecând deja prin boală. Întrebarea e însă alta: care de la care a luat şi, mai ales, cui a mai dat? Lui madam Cozet, despre care auzim că e perioada asta la izolare, sigur nu. Că negociază doar prin interpuşi...

Ghici cine îi dă lecţii de speach public: Mihai lui Costel, sau invers?

Apropo de Alexe şi de ce pare să mai fi învăţat de la amicul Chirica, cum ar fi naturaleţea atunci când spui baliverne. La ultima lui conferinţă de presă ne-a atras atenţia o mică gogoşică spusă cu mare tupeu de şeful liberal. Adicătelea, că amicul Petrică Avram, pus de el şef la Ape, cică, zice Alexe, nu era membru PNL atunci când a fost angajat acolo.

Cum ar veni, s-ar înţelege din asta că o fi fost pe bune angajat. Ei bine, aicea e-o mare şopârlă de-a lui Alexe, ei fiind amici vechi, şi de care noi ca gazetari bătrâni ne-am prins din prima. Poate a uitat şi el, aşa că haideţi să-l amintim! Petrică Avram a devenit membru PNL chiar înainte de a pleca în Anglitera, făcând echipă cu Costel de pe atunci, iar după ce s-a întorsdin străinătate l-a angajat Relu, pe vremea USL, la Ape, pe când acolo şef era un alt amic al lui Felu, nea Creţu dacă îl mai ţineţi minte. Iar acuma Costel n-a făcut decât să-l avanseze, buni amici fiind oricum de prin anii 90, când lucrau pentru Felu cot la cot. Asta, aşa, ca să nu mai zică unii că ne doare-n cot şi pe noi...

Iaca şi Şoşoaca!

Una faină la final tot despre un ales al ieşenilor: madam senator Şoşoacă, aia preocupată mai mult de mineri şi spitale bucureştene cu generatoare ce scot fum decât de problemele celor ce-au ales-o aici. Am văzut ieri o prezentare interesantă a unei amice cunoscătoare în materie, care zice că da, e uşor să crezi căŞoşoacă face circ de dragul imaginii. Dar, zice, personaje ca ea au un instinct natural de a umple golul de leadership, care e clar că există acum.

După ce ne-a păstorit în pandemie, Iohannis s-a retras, obosit. Orban a plecat după melci, Cîţu are charisma pe care-o are, iar restul stau ascunşi în birouri, făcând nu se ştie ce. Vorba amicei: Natura are oroare de vid, iar Şoşoacă are suficientă osânză politică să umple orice formă...

**** PONT ****

Materialele de mai sus sunt o parodiere umoristică a realităţilor ieşene şi naţionale, realităţi care sunt tratate la modul cel mai serios în articolele de news ale ediţiei noastre. Orice asemănare cu oameni şi fapte din viaţa reală poate fi, aşadar, pur întâmplătoare.