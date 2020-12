Advertorial

Lansarea Top Gun: Maverick se va produce în cele din urma pe 2 iulie 2021, în cinematografele din SUA.

Inițial, filmul avea lansarea programată pe 12 iulie 2019, dar complexitatea scenelor de zbor a dus la mai multe amânări.

Top Gun: Maverick va fi regizat de Joseph Kosinski, cel care a avut același rol și în Tron: Legacy (2010), Oblivion (2013) și Only the Brave (2017).

Pe lângă Tom Cruise, în Top Gun: Maverick își va pastra rolul din prima parte in-clusiv Val Kilmer, care va fi în continuare amiralul Tom "Iceman" Kazansky.

Cu siguranță, Top Gun: Maverick este unul dintre cele mai așteptate filme din 2021. De altfel, trailerul a fost lansat încă din iulie 2019, iar în 24 de ore de la publicare adunase deja 6 milioane de vizualizări. Acum, trailerele publicate de Paramount Pictures au peste 48 de milioane de vizualizări.

Ce se va întâmpla în Top Gun: Maverick

În producția de anul viitor, Maverick va interpreta rolul unui instructor de zbor de la școala Top Gun, care îl ia sub aripa protectoare pe fiul lui Goose, personajul din filmul original.

Maverick își pregătește elevii pentru o misiune cum nu s-a mai văzut, în timp ce se confruntă și cu problemele din trecut.

"Va fi exact cum sperați să fie. Filmul are exact combinația de nostalgie din prima producție, dar este și o continuare a poveștii și a personajelor", a spus actorul Jon Hamm pentru Today.

Despre noul Top Gun a vorbit inclusiv Tom Cruise, care a explicat motivul pentru care a durat 35 de ani pentru o continuare.

"Eu nu fac filme doar de dragul de a face filme. Sincer nici nu mă gândeam că voi mai face un Top Gun. Am început să vorbim și am realizat că mai sunt lucruri pe care le putem reuși. Așa că am început să fiu entuziasmat de acest proiect", a afirmat Tom Cruise pentru Digital Spy.

Filmările au avut loc între mai 2018 și iunie 2019, iar actorii au avut nevoie de o pregătire specializată pentru a putea face față.

Pe lângă Tom Cruise, din distribuția Top Gun: Maverick mai fac parte Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell, Lewis Pullman, Ed Harris și Val Kilmer.

Top Gun, un succes uriaș

Top Gun, filmul apărut în 1986, a reprezentat un succes uriaș la vremea lui. A avut un buget de 15 milioane de dolari, iar încasările au trecut de 350 de milioane de dolari.

Top Gun a avut trei nominalizări la Premiile Oscar și a câștigat la categoria cea mai bună melodie originală.

De asemenea, Yahoo! Movies a inclus Top Gun pe locul 19 în topul celor mai bune filme de acțiune din istorie. Top Gun a prins și top 500 cele mai bune filme din istorie, realizat de revista Empire.

Pe IMDB, Top Gun are nota 6.9 din aproape 300 de mii de voturi exprimate. În aceste condiții, sunt foarte mulți oameni care așteaptă lansarea de anul următor a Top Gun: Maverick și se așteaptă ca și acest film să aibă succes la box office.