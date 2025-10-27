Când Black Friday devine ruletă rusească: pizza la subsol de bloc, produs de lux în aplicație

Știi ce mănânci, dar știi de unde mănânci? E o întrebare aparent simplă, dar felul în care ne-am mutat o bună parte din viață în digital face ca răspunsul să fie un pic mai complicat.

Pe vremuri nu demult apuse, pentru ca un restaurant să te păcălească, trebuia să depună efort. Dacă intrai într-o speluncă, aveai așteptări la prețuri de speluncă și la mâncare pretențiile erau moderate, în cel mai bun caz. Dar dacă intrai într-un restaurant cu o terasă îmbietoare, cu muzică ambientală care-ți mângâia urechile, stăteai pe un fotoliu confortabil și te uitai într-un meniu frumos, nu strâmbai din nas când nota de plată decola ca o rachetă Starship. Mai ales dacă mâncarea respecta măcar un minimum de gust (că totul e mai bun dacă mănânci într-un decor confortabil, nu?). Cum arăta bucătăria restaurantului? Cum voia ea, că acolo oricum n-ai acces, și câtă vreme n-a fost Protecția Consumatorului pe-acolo să verifice, nici nu afla nimeni altcineva.

Ei bine, astăzi sunt mult mai multe întrebări pe care ți le pui sau ar trebui să ți le pui cu privire la locul din care mănânci, pentru că ieșitul în oraș, la restaurant, a devenit un tabiet. Nu mai este o necesitate. Deschizi oricare dintre aplicațiile aflate la un click distanță și îți ajunge mâncarea acasă într-o oră.

Diferența însă ține, cum spuneam, de efort. Acum, aplicațiile în sine omogenizează tot: cu o mână de fotografii frumoase cu niște produse, care pot sau nu să corespundă realității, pui pe același taler atât speluncile, cât și restaurantele cu pretenții. Dispare efortul de a încerca să te faci plăcut. E un fel de Tinder cu livrare la domiciliu – plata în avans, foamea există, până la urmă mănânci și spui bogdaproste.

Pizza de după copaci

Toată această introducere lungă am făcut-o ca să vă arăt cum funcționează un astfel de restaurant, pe care l-am descoperit întâmplător la parterul blocului. În același spațiu unde până nu demult a fost o cârciumă cinstită, din aia cu mulți de 7 și 5 lei berea la halbă, și apoi un magazin cu 1001 de produse, toate mai scumpe ca la Profi-ul nonstop aflat la doi pași distanță. După ce s-au închis, pe rând, a început o amenajare puternică a spațiului. Discutând cu unul dintre oamenii de-acolo, mi-a spus că fac o pizzerie. M-am bucurat, nu pentru că mă așteptam să găsesc o pizzerie de top european, ci pentru că pizza e genul de produs pe care trebuie să te străduiești să-l faci prost. Prin urmare, pentru o chestiune „to go”, într-un cartier fără astfel de opțiuni, era o investiție foarte bună.

Doar că timpul a trecut și, în ciuda faptului că lucrările au părut finalizate în interior (prin prisma faptului că au… încetat), în fața ușii de la presupusa intrare erau doar niște flori de apartament. Atunci am început să văd pentru prima dată curierii intrând și ieșind. Lumina care stătea aprinsă până târziu în noapte. Aparatul de aer condiționat care mergea 24/24 vara. Într-o zi, printre pomii decorativi de la intrare, văd în spate două monitoare și 5 POS-uri. Iar apoi au început să curgă curierii.

Reduceri mari, cheltuieli infime

Aparent, sub blocul meu, într-un loc unde a fost o cârciumă de cartier și un magazin de detergenți, săpunuri și chinezării la prețuri de lux, a apărut o pizzerie care vinde exclusiv online. Pe site-urile de vânzări, probabil apare ca un restaurant, aparent, de lux. Sigur unul care oferă reduceri substanțiale, pizza de 100 de lei vândută la 60. După adresă, n-am reușit încă să-l identific, dar este o muncă în desfășurare, că sunt curios cum funcționează și ce pretinde la descriere, poziționare. Acea „locație” pe care o folosește toată lumea în mod greșit.

Mi-am ridicat întrebări: toate autorizațiile pe care trebuie să le obțină un restaurant care are un pic de vânzare fix se mai obțin dacă livrezi totul pe răposatul Tazz și echivalentele din piață? Contează, până la urmă? Pentru că nimeni nu face plăcinte mai bune decât bunica, dar ea nu poate să intre cu gemul sau cu zacusca pe piața fără o firmă în spate. Și așa ne acuză șeful ANAF că lărgim GAP-ul de TVA. Dar miza pentru industrie este una importantă.

Piața se reglează singură, dar până la un punct

Sigur, o să spuneți, și veți avea dreptate, că piața se reglează singură. La modul că, dacă mâncarea e proastă, dai note mici. Cu note mici, alți oameni se vor feri. Chiar dacă produsele vor fi ieftine, se reintroduce și se recultivă ideea de speluncă online: ieftin și cu notă mică înseamnă așteptări limitate. Problema este că, online, puțină lume se străduiește se ofere feedbackul relevant. Iar existența unui spațiu egalizator, acele cataloage online – să le numim astfel – ale platformelor de livrare, le aduce un avantaj care nu este competitiv acestor oameni care au un cuptor de pizza în subsolul unui bloc.

Pe mine mă interesează și protecția clientului, într-un final. Am comandat ceva de pe o astfel de platformă, de la un restaurant cu note medii (cred că era 3,8 din 5), dar multe, câteva sute. Aveam așteptări limitate, care mi-au fost împlinite: mâncarea a fost aproape comestibilă, dar a fost singura opțiune care-mi livra la adresa mea, la ora respectivă, într-un timp decent. Două săptămâni mai târziu, aveam știrea în ziar: control de la Direcția Sanitar-Veterinară și de la Protecția Consumatorului, gândaci, jeg, dezastru – restaurant închis. Aici, funcționarea statului m-a ajutat pe mine, client, fiindcă a avut un loc fizic pe care să-l controleze în baza unor reclamații, care nu cred că au fost făcute după comenzile online.

Dar aici, în cazul unui cuptor la subsolul unui bloc, cine controlează? Că de marketing va trebui să învățăm să ne ferim singuri.

