Când pică Paștele ortodox și catolic în 2021

Paștele este cea mai importantă sărbătoare a creștinătății și este precedat de 40 de zile de post aspru, apoi o altă săptămână, a şaptea, cea a patimilor, care amintește de patimile Mântuitorului Iisus Hristos din aceste zile.

Săptămâna Mare începe în Duminica Floriilor, pe 25 aprilie 2021, şi se încheie în Sâmbăta Mare, pe 1 mai 2021 - dată care coincide și cu Ziua Muncii.

Stabilirea datei Paştelui este influențată de două evenimente naturale. Este vorba despre echinocţiul de primăvară, care are o dată fixă şi luna plină, care are o dată schimbătoare. Data Paştelui variază în fiecare an tocmai din cauza ultimului eveniment astronomic.