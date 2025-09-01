Când ura devine politică, iar munca, o vină. România are nevoie de livratorul bengalez sau de pumnul AUR?

Un livrator bengalez bătut, o țară care tace cu altele pe cap și un partid care instigă. Vă sună cunoscut? România are nevoie de muncitori, nu de ură – așa cum și peste 5 milioane de români muncesc în străinătate pentru un ban în plus, nu pentru pumni.

Un livrator bengalez a fost bătut pe stradă. Nu pentru că ar fi greșit comanda, ci pentru că era asiatic. Pentru că în România anului 2025, unii cred că pielea mai închisă la culoare e un afront național. Și nu e o întâmplare. E rezultatul direct al unei campanii politice care transformă frica în voturi și ura în capital electoral. Iar de asta pare a se ocupa AUR, un partid tot mai des acuzat că a transformat xenofobia într-un instrument de mobilizare. Cu o precizie toxică, liderii săi au construit o narațiune în care muncitorii asiatici sunt ba violatori, ba devoratori de lebede, ba actori plătiți de „globaliștii soroșiști” ca să joace rolul victimei. În cazul livratorului bengalez, reacția nu a fost de condamnare, ci de negare. A fost o „regie”, o „înscenare”, o „provocare”. Adică omul acela bătut și umilit ar fi fost plătit să se lase lovit. Asta e logica AUR: dacă nu e român, nu e om. Dacă nu e alb, nu e credibil.

George Simion, liderul formațiunii, a desenat recent o Românie în care „zi de zi, muncitorii asiatici violează minori”. A prezentat un caz izolat ca dovadă supremă. Cu o zi înainte, striga că „ne mănâncă lebedele”. Da, niște muncitori asiatici au fost filmați fugărind lebede pe un râu. Din asta s-a născut o întreagă mitologie despre invazia străinilor care distrug „Grădina Maicii Domnului”. E grotesc! E periculos! Și, mai grav, pare calculat.

Această propagandă nu e doar o colecție de minciuni. E o strategie. AUR amestecă adevărul cu ficțiunea până când nimeni nu mai știe ce e real. E o tactică veche, rusească, de pe vremea lui Stalin. Și funcționează. Votanții sunt ținuți într-o stare de manipulare continuă, în care orice întrebare critică e înlocuită cu o certitudine falsă. Cu cât mai multe minciuni, cu atât mai mare autosuficiența suveranistă.

Dar România are nevoie de muncitori străini. Nu e o opinie, e o realitate economică. În județul Iași, de exemplu, în 2024, peste 2.800 de cetățeni străini au primit drept de muncă, față de 2.152 în 2023. Vin din Moldova, din Ucraina, dar mai ales din Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, India și alte 30 de țări. Nu vin să ne fure lebedele, ci să muncească acolo unde românii nu mai vor sau nu mai pot. Avem un deficit de 400.000 de angajați pentru proiectele mari de infrastructură, după cum atrage atenția conferențiarul Dumitru-Tudor Jijie de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”. Fără forță de muncă externă, România se blochează.

În acest peisaj oribil, reacția președintelui României, Nicușor Dan, a fost nu doar necesară, ci demnă. A condamnat ferm agresiunea, a cerut ca fapta să fie tratată ca o infracțiune motivată de ură și a reamintit că România trebuie să fie o țară a solidarității, nu a violenței. „Oricine trăiește și muncește aici merită protecție și tratament egal. Nu ura ne definește pe noi, românii, ci ospitalitatea și toleranța”, a transmis șeful statului. Un mesaj simplu, dar vital, care unește.

Ambasada Bangladeshului a salutat poziția președintelui, subliniind contribuția valoroasă a muncitorilor asiatici la economia românească și reafirmând prietenia dintre cele două țări. A fost un gest de recunoaștere, dar și un apel la luciditate.

Adevărul e simplu: livratorul bengalez nu e dușmanul nostru. E parte din soluție. Dușmanul e cel care instigă la ură, care bate toba naționalismului toxic și care transformă violența într-un gest patriotic. Dacă statul român nu se trezește, vom vedea tot mai des pumni în loc de argumente, bătăi în loc de politici, și sânge în loc de solidaritate.

România nu are nevoie de xenofobie. Are nevoie de muncă, decență și luciditate. Iar livratorul bengalez merită mai mult decât o scuză. Merită o țară care nu-l bate pentru că muncește. La fel cum, de altfel, și cei peste cinci milioane de români din diaspora muncesc în străinătate, adesea în condiții grele, pentru a-și susține familiile din țară. Poate, neoficial, și ei sunt priviți ca o amenințare în Italia, Spania, Germania sau Marea Britanie, dar realitatea din stradă îi confirmă ca o forță de muncă necesară. În altă ordine de idei, așa cum România are nevoie de muncitori asiatici pentru a acoperi un deficit de angajați, alte țări au nevoie de români.

Respectul pe care îl cerem pentru diaspora noastră trebuie să îl oferim și celor care vin aici să muncească. Fără niciun rabat…

