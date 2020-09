Candidaţii: declaraţii optimiste la urne. Unde au votat cei mai notorii din ei?

La ora 8, liderul PSD Iaşi şi preşedintele în exerciţiu al CJ a mers ca de obicei la Şcoala „Vasile Conta“ împreună cu soţia. În faţa secţiei de votare l-a aşteptat un numeros staf social-democrat, inclusiv candidata partidului la Primărie, Camelia Gavrilă, care avea să voteze două ore mai târziu, la Colegiul Naţional.

„Am votat cu sufletul unui om care timp de 4 ani a uitat ce înseamnă viaţa de familie, dar a învăţat ce înseamnă viaţa comunităţii. A fost o goană nebună după bani şi proiecte. Am bătut multe recorduri şi am enervat mulţi adversari politici. Ştiu că uneori am devenit antipatic, dar am făcut tot ce am putut ca Iaşul să arate mai bine“, a declarat el la ieşire, îndemnând apoi ieşenii să meargă să voteze.

O oră mai târziu, primarul Iaşului şi-a făcut apariţia la Liceul de Artă, împreună cu Costel Alexe şi cu alţi câţiva liberali.

După ce a recunoscut că nu a respectat traseul impus pe fondul pandemiei în clădirea liceului, Mihai Chirica a declarat la ieşirea de la vot că „emoţiile sunt inevitabile în asemenea momente, pentru că vorbim despre destinul acestei comunităţi. Am votat pentru ieşeni, pentru o viaţă mai bună, pentru ceea ce cred că merită cu adevărat. Le doresc tuturor succes şi să ne vedem cu toţii bine la sfârşitul acestei zile“.