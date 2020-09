Candidatul cu zero voturi. Nici măcar al lui și cele ale familiei nu apar

„Cu toate că având prieteni mulți, neamuri, rude, familie, sunt în stare unii să jure pe Biblie că m-au votat, nu apare nimeni. Nici membrii familiei, copiii mei s-au deplasat din București ca să mă susțină, și-au făcut viza de flotant, m-au votat și nu apar nici ei. Practic, nici zero, că pe procesul verbal încheiat e tras o liniuță în dreptul rubricii Alianța USR-PLUS pentru care am candidat”, a spus Sandu Crăciun.

El a spus că nu se poate gândi să-i acuze pe membrii familiei că l-au trădat: „Păi făceau drumul de la București, 200 de kilometri, ca să ce? Să voteze un contracandidat?”

„Nu cred că e o eroare umană, cred că e o fraudă, pentru că luni dimineață am luat legătura cu reprezentanta noastră în secția respectivă și mi-a spus clar: noi am fost puși pe grupuri, noi am desfăcut niște buletine, iar buletinele pentru primar și consilieri locali au fost desfăcute de către președintele de comisie și alți membri”, a precizat Sandu Crăciun.