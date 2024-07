Canicula a lăsat fără stocuri firmele care vând aparate de aer condiționat. Patron: „În ultimele două săptămâni a fost nebunie”

Temperaturile ridicate din ultimele săptămâni au amplificat cererea în rândul ieșenilor pentru aparatele de aer condiționat, situație care a pus o mare presiune pe comercianți și instalatori. Ieșenii trebuie să aștepte acum și o săptămână pentru a-și răcori casele, în timp ce firmele locale fac eforturi pentru aprovizionare, deoarece majoritatea firmelor din județul nostru, dar și din România se confruntă cu stocuri epuizate și întârzieri în livrările din China.

Și firma Instal Construct General (ICG) a avut probleme cu lipsa stocurilor la sfârșitul săptămânii trecute

Pe lângă aceste probleme de aprovizionare, și găsirea meseriașilor disponibili pentru instalare devine din ce în ce mai dificilă în Iași, chiar dacă în ultimele zile temperaturile s-au mai domolit și cererea a mai scăzut ușor, aflăm de la Mugurel Herșcovici, care deține firma Robert Sim din Iași. Acesta ne-a spus că, în ciuda capacității de a instala și câte 20 de aparate pe zi, cererea depășește cu mult această capacitate, iar programările se întind la ei pe cel puțin șapte zile.

Costul pentru montarea unui aparat de aer condiționat se ridică la unele firme din Iași și la aproape 1.000 de lei. Cât privește prețul aparatelor de aer condiționat, acesta variază semnificativ în funcție de model și capacitate. Și aici prețurile pot depăși 1.000 de lei, în timp ce modelele destinate spațiilor mari pot ajunge și la 5.000 de lei sau chiar mai mult.

Majoritatea firmelor au epuizat rapid stocurile și acum au dificultăți în aprovizionare.

Giani Iacob, fondatorul firmei de instalații Igola, arată că există o întârziere semnificativă în reînnoirea stocurilor, în special din cauza timpului lung necesar pentru transportul din China.

Eforturi de aprovizionare și adaptarea firmelor la cererea crescută

Se pare că și firma ieșeană ICG a avut probleme cu lipsa stocurilor, similare cu cele întâmpinate de multe alte firme din țară, dar recent situația a fost deblocată. „Am rămas și noi ca majoritatea firmelor din țară fără stocuri la sfârșitul săptămânii trecute, iar cu mari eforturi am reușit să aducem un camion cu aparate zilele trecute. Acum avem stocuri la aparatele de aer condiționat Midea de 9000 și de 12000 BTU”, a precizat Neculai Suculiuc, patronul firmei locale.

Unul dintre angajații ICG ne explică și cum au gestionat mai exact o astfel de situație:

„A fost un efort constant să ne aprovizionăm. Am rămas o zi sau două neacoperiți, dar am reușit să ne aprovizionăm din nou, însă cu mari eforturi, deoarece majoritatea distribuitorilor de la toate firmele nu aveau stocuri. Cu greu am găsit. Am adus produsele exact în vârful cererii, însă acum s-a mai înjumătățit cererea, după cum observăm. Când a fost vârful s-au vândut efectiv toate aparatele, inclusiv produsele expuse, chiar dacă aveau mici zgârieturi. Oamenii voiau răcoare și atât. Probleme au fost și cu materialele necesare, precum țeava și consolele, unde a fost și este un efort constant să ne aprovizionăm. Am avut stocuri nu mari, ci foarte mari. Aveam firme care veneau la noi și cumpărau cu sutele datorită prețurilor mai mici pe care noi le avem, pentru a le vinde la rândul lor online. Acum facem eforturi să avem toate materialele necesare pe stoc. Vârful cererii a fost la începutul săptămânii trecute. Atunci a fost apogeul, atunci tăiam țeavă întruna. Acum, dacă vin clienți, în 2-3 zile se montează. La noi situația s-a normalizat, am fost norocoși că am avut stocuri mari. Comparativ cu anul trecut, vânzările de aparate de aer condiționat au crescut foarte mult. Mai avem instalatori care ne spun că, dacă anul trecut montau două aparate pe zi, acum montează continuu de trei săptămâni. La noi, cel mai ieftin aparat de aer condiționat costa 1.498 de lei, dar s-a terminat repede stocul, era o marcă japoneză. Acum am adus aparate englezești, care sunt aproximativ 2.200 de lei. Cel mai scump aparat costă între 4.500 și 5.000 de lei, având 24.000 BTU, și este destinat spațiilor mari, de aproximativ 100 mp. Dar am vândut și din acestea foarte bine”, ne-a explicat angajatul firmei ieșene.