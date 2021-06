Cannes: Un film cu doi actori din Iaşi, selectat în competiţia secţiunii „Semaine de la Critique”

Din distribuţia filmului fac parte şi doi actori născuţi în Iaşi Cosmina Stratan şi Liviu Pintileasa, alături de Mihaela Sîrbu, Ana Ciontea, Ozana Oancea, Otilia Panainte, Marius Ghica, Ioana Mateescu şi Mara Luca.

Potrivit sinopsisului său oficial, publicat pe site-ul Semaine de la Critique, secţiune paralelă a renumitului festival francez, scurtmetrajul "Interfon 15" are o durată de 22 de minute şi spune povestea locuitorilor unui imobil care descoperă o femeie în stare de inconştienţă în faţa acelei clădiri. Deşi femeia locuieşte la etajul al treilea, nimeni nu îi cunoaşte numele. Aşteptând sosirea serviciilor de urgenţe, vecinii îşi pun întrebări despre viaţa ei şi despre propriile lor vieţi.

În competiţia de scurtmetraje a secţiunii Semaine de la Critique, filmul românesc "Interfon 15" va concura alături de producţiile următoare: "Brutalia, Days of Labour", de Manolis Mavris, "Duo Li", de Zou Jing, "Fang ke" ("An Invitation"), de Hao Zhao şi Yeung Tung, "Inherent", de Nicolai G.H. Johansen, "Ma Shelo Nishbar" ("If It Ain't Broke"), de Elinor Nechemya, "Noir-soleil", de Marie Larrivé, "Safe", de Ian Barling, "Soldat noir", de Jimmy Laporal-Trésor, şi "Über Wasser" de Jela Hasler.

Selecţia oficială a secţiunii Semaine de la Critique, dezvăluită luni, aliniază 17 lungmetraje în competiţie, toate fiind filme de debut, şi alte şase lungmetraje în Seances Speciales, selectate din peste 1.000 de producţii cinematografice vizionate de comitetul de selecţie.