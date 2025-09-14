Canotaj: Alte opt medalii pentru România la Campionatele Balcanice de la Ioannina
Sportivii români au obţinut, duminică, opt medalii la Campionatele Balcanice de Canotaj de la Ioannina: 3 medalii de aur, 2 de argint şi 3 de bronz.
AUR – 8+1 feminin (JW8+): Elena Maria Toma, Mariana Caşu, Angela Gabriela Cazacu, Carolina Panuta, Francesca Iulia Stejar, Alexandra Daria Crăciun, Marina Ariana Balint, Jessica Popescu şi Rucsandra Ioana Bucşa
AUR – Dublu rame feminin (JW2-): Marina Ariana Balint şi Jessica Popescu
AUR – Patru vâsle feminin (JW4x): Teodora Sandu, Elena Bianca Niţu, Mădălina Dumitriţa Ursaciuc şi Daria Elena Maximiuc
ARGINT – Patru vâsle masculin (JM4x): Paul Alin Codrescu, David Costel Chitic, Ivan Petcovici şi Sebastian Constantin Lupu
ARGINT -8+1 masculin (JM8+): Constantin Tricolici, Gabriel Valentin Rusu, Robert Ioan Muraru, Alexandru Ştefan Pădure, Denis Ionuţ Ungureanu, David Ioan Naharneac, Radu Andrei Enescu, Andrei Perdei şi Rucsandra Ioana Bucşa
BRONZ – Patru rame masculin (JM4-): Răzvan Marin, Sebastian Iulian Ciubotariu, Carol Logofătul şi Andrei Mihai Bălan
BRONZ – Dublu rame masculin (JM2-): Bogdan Paraschiv şi Ilie Stamboala
BRONZ – Patru vâsle masculin (JM4x): Eduard Nicolaica, Mihai Alexandru Borhan, Dumitru Cristian Pascari şi Silviu Gabriel State
România încheie competiţia cu un bilanţ spectaculos de 18 medalii, dintre care 6 de aur, 4 de argint şi 8 de bronz.
