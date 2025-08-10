MICA PUBLICITATE
SPORT

Canotaj: Aur pentru echipajul feminin de dublu rame feminin la CM Under 19

duminică, 10 august 2025, 11:46
Canotaj: Aur pentru echipajul feminin de dublu rame feminin la CM Under 19

Echipajul de dublu rame feminin (JW2-), compus din Teodora Lehaci şi Denisa Mihaela Vasilică, a obţinut medalia de aur, duminică, la Campionatele Mondiale de canotaj Under19 de la Trakai (Lituania).

Tot duminică, echipajul de patru rame feminin (JW4-), format din Ana-Maria Bordanc, Alexandra Daria Crăciun, Marina Ariana Balint şi Jessica Popescu, a ocupat locul 4.

La patru vâsle feminin (JW4x), echipajul format din Anca Andreea Culidiuc, Daria-Elena Maximiuc, Sonia Teodora Biţă şi Stejara Olariu, s-a clasat pe locul 5.

