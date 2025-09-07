Canotaj: Încă două medalii de aur pentru România la CE Under23 de la Racice

Echipajele României au obţinut încă două medalii de aur la Campionatele Europene Under23 de la Racice, Cehia. De asemenea, sportivii români au câştigat un argint şi un bronz.

Medaliile de aur au fost aduse de echipajele de 8+1 masculin (BM8+), compus din Costi-Daniel Neagoe, Fabrizio-Alexandru Scripcariu, Antonel Avăcăriţei, Marian Ştefan Dunca, Nicolae Răzvan Stoian, Sebastian Alexandru Taşcă, Cosmin Iulian Pleşescu, Ştefan Bogdan Moaleş şi Maria-Antonia Iancu. şi echipajul de dublu vâsle feminin (BW2x), compus din Mariana-Laura Dumitru şi Bianca-Camelia Ifteni.

Argintul a venit din partea echipajului de 8+1 feminin (BW8+), compus din Petruţa-Ionela Popa, Andreea Petras, Beatrice Piseru, Georgiana Blănariu, Andreea Bianca Marin, Bianca-Elena Drăghici, Iuliana Irina Cantoriu, Iuliana Isabela Boldea şi Irina Lucia Andreea Despa, iar bronzul a fost adus de echipajul de patru vâsle feminin (BW4x), compus din Anca-Andreea Culidiuc, Ioana Gabriela Cristescu, Sonia Teodora Biţă şi Stejara Olariu.

Tot duminică, România a mai câştigat trei medalii de aur: echipajul de patru rame masculin (BM4-) compus din Mateus-Simion Cozminciuc, Eduard Angel Moldovan, Andrei Vatamaniuc şi Sergiu Anfimov / echipajul de dublu rame masculin (BM2-), compus din Cosmin Iulian Pleşescu şi Fabrizio-Alexandru Scripcariu şi echipajul de patru rame feminin (BW4-), compus din Daria-Ioana Dinulescu, Gabriela Tivodariu, Iulica-Maria Ursu, Denisa Cristina Ailincăi.

La dublu rame feminin (BW2-), echipajul compus din Teodora Lehaci şi Denisa Mihaela Vasilică, a câştigat medalia de bronz.

